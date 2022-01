Perdiendo poder adquisitivo.

Se confirma que 2021 se cerró con una subida del Índice de Precios de Consumo del 6,5% (frente al 3% de previsión que hizo el Banco de España), la más alta en 30 años.

La subida sin freno de los precios energéticos y los problemas con las cadenas de suministros han sido vías para que suban el resto de los precios finales al consumidor. Y sabemos por experiencia que cuando suben los precios, no bajan aunque luego se puedan regular las causas, y se quedan altos ya para siempre. En otros países de Europa la crisis energética se ha paliado con ayudas más generosas que la reducción temporal del IVA del recibo de la luz, y se han dispuesto ayudas directas, bonos energéticos, subsidios y subvenciones al transporte. El poder adquisitivo de los españoles ha sufrido una pérdida del 5% como mínimo a lo largo del año, ya que los sueldos o estaban congelados o solo crecieron en torno al 1,47% con convenios en su gran parte ya firmados de 2020, y no digamos la pérdida de los pensionistas, con una escueta revalorización del 0,9% de las pensiones. A ello se suma la subida de las cuotas de autónomos y de los impuestos sobre la renta de personas físicas, de matriculación y etc., que repercuten directamente en las familias. Impuestos debe haber por los servicios públicos, por justicia y por paz social. Pero el país cada vez se endeuda más y al final lo recurrente es subir la presión fiscal a los trabajadores y ciudadanos, y nunca se opta por reducir estructuras y asesores ni por el control del gasto público. Y el problema es que se está generando un cada vez mayor empobrecimiento de las familias. No es solución que siempre soporten los mismos el aumento de precios y de cargas, provocando una continua pérdida de la capacidad económica de los ciudadanos y que sea cada vez más difícil llegar a final de mes. O bien se ajustan las subidas salariales al IPC, o bien se rebajan o congelan impuestos, o se dan ayudas o se crean alternativas que puedan compensar la pérdida del poder adquisitivo. ¿Este 2022 habrá que volver a sufrir más inflación, más impuestos y más empobrecimiento?