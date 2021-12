Ya no nos ponemos de acuerdo ni para repartirnos la sopa boba. Es muy difícil entender que se queden sin repartir 75 millones de euros de los fondos adjudicados a Aragón para el plan de ayudas por la covid en el sector de la hostelería. No me imagino una empresa que tenga esa cifra para gastar y no lo gaste. No me imagino una empresa que tenga esa cifra en crédito y no lo utilice. No me imagino una empresa tan ineficiente como las administraciones públicas. No es solo culpa del Gobierno de Aragón. Es también responsabilidad del Gobierno de España. Los requisitos que se piden, en ocasiones son imposibles. No nos podemos permitir esto. Ha ocurrido en muchas comunidades con cifras que dan vergüenza. En Aragón, la oposición ha salido a señalarlo tarde, cuando la solución ya no es posible, para apuntarse el tanto. Resulta indignante que esto sea lo habitual. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se va a dejar sin gastar mil millones de euros correspondientes al Ingreso Mínimo Vital. Los procesos complejos y los requisitos demasiado exigentes hacen que tres de cada cuatro solicitudes se denieguen. Esto ya suena a cachondeo. ¿Se imaginan una empresa privada que se dedicara a eliminar estas trabas, a ayudar al ciudadano a pedir sus ayudas y a que no quede ni un euro sin repartir? Parece que hay negocio. A alguno esto le pondrá muy nervioso. La solución es muy sencilla: el sector público tiene que espabilar. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que Dios reparta suerte, pero, sobre todo, que no la reparta el sector público.