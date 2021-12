El Gobierno aprobará hoy que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en los espacios exteriores. La decisión llega tras la celebración de la Conferencia de presidentes autonómicos por la sexta ola de coronavirus. Se ha decidido también intensificar la campaña de vacunación con una tercera dosis y reforzar con efectivos del Ejército a los equipos de vacunación y de rastreadores, además de permitir que los centros sanitarios puedan contratar a personal jubilado y titulados extranjeros. Tiene todo el sentido consolidar la Atención Primaria y apostar por la vacunación, pero las medidas se quedan cortas. Para empezar, es preciso aumentar el control de los contactos de las personas infectadas, dar cobertura legal a la toma de decisiones contra la pandemia y proporcionar más recursos a las comunidades para que contraten personal cualificado.

La mascarilla vuelve a ser de uso obligatorio en la vía pública, al tiempo que el Gobierno quiere intensificar el ritmo de vacunación. Vacunar y vacunar sin grandes restricciones porque muchos expertos consideran que no es necesario recuperar medidas tan drásticas como los toques de queda, como pide Cataluña. La prioridad del Gobierno es preservar la recuperación económica. Lo cierto es que llegan estudios que señalan que los infectados por la variante ómicron tienen un 80% menos de riesgo de hospitalización. No obstante, las cifras de casos son muy elevadas: Aragón notificó ayer 1.795 contagios, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. En este contexto, hay que prevenir una saturación hospitalaria con más medidas, además de apelar a la prudencia cívica. Lo que no tiene ninguna explicación es que el Gobierno haya tardado tanto tiempo en empezar a reaccionar, generando con su pasividad una cascada de decisiones contradictorias que ha llenado de desconcierto a los ciudadanos.