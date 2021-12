Qué queréis ser de mayores?

Les lanzo la típica pregunta. Comparto con ellos una tarde a la semana. Hacemos deberes de lengua o mates, les ayudo a repasar un examen de historia, hablamos de la vida, de atletismo, de la covid, de los obstáculos legales a los que se enfrentan, de sus países de origen, de lo que echan de menos, me enseñan fotos de su familia. Miramos un mapa del mundo colgado en la pared y me cuentan cómo llegaron a Zaragoza. M., el más pequeño, salió con su familia de Afganistán en avión huyendo de los talibanes. En dos meses ha aprendido mucho español (no sabía ni una palabra cuando llegó), aunque aún le cuesta seguir el ritmo de clase en el colegio. H. cruzó a España escondido en los bajos de un camión, después de varios intentos y de que la Policía le devolviera varias veces a Marruecos. Está haciendo un curso de fontanería. L., también marroquí, vino solo en patera siendo un crío. Habla y escribe muy bien español, se prepara para conseguir el título de la ESO, hace planes con su novia. H. y L. esperan que les concedan pronto el permiso de trabajo.

"¿Qué soñáis? ¿De qué os gustaría trabajar en el futuro?". M. quiere aprender bien español y ser médico. A H. le gusta coser, como a su padre, zapatero en Marruecos. Sueña con tener algún día su propia tienda. L. se lo piensa un poco y responde: "Quiero tener una vida normal, un trabajo, un piso, llegar a casa, no preocuparme por los papeles". Feliz Navidad, chicos. Que se cumplan vuestros sueños.