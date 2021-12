Pioneras del Derecho.

Una colega historiadora me alertó de que llevo más de treinta años pasando ante una fotografía de gran valor documental, en la que posa un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de Zaragoza, del curso 1921-1922, junto a sus dos profesores de Economía.

Con ser reseñable el centenario de la imagen, más lo es que en ella solo figure una mujer, María Lacunza, primera alumna oficial de dicha Facultad, primera abogada colegiada en San Sebastián y en Pamplona, y una de las seis abogadas que actuaron ante los tribunales de justicia españoles antes de la Guerra Civil.

Además de la mencionada, tales letradas fueron Victoria Kent, Clara Campoamor, Matilde Huici, Ascensión Chirivella, primera licenciada en Derecho y colegiada de España, y Concha Peña, quien también estudió en Zaragoza. Son bien conocidas las dos primeras, mientras que las demás, pese a la relevancia de sus trayectorias, apenas han trascendido. De diversa ideología, todas estuvieron comprometidas con la democracia, el feminismo y la acción pacífica a favor de las clases desfavorecidas.

La dictadura cercenó desde el primer momento dichas trayectorias. Sirva decir que a partir de 1944 y 1946, respectivamente, se prohibió durante décadas a las mujeres ejercer de notarias y registradoras, conquista que databa de 1931, y que hasta los años setenta no hubo juezas por oposición en España. Me ilustra en esta materia la doctora Belén Causapé, la persona que me hizo apreciar y, de paso, custodiar debidamente, una fotografía centenaria, y de la que espero que publique pronto un libro muy necesario.