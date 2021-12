No somos nada a tope.

Ya nos hacemos a la idea de que no elegimos casi nada, o nada, tal como explica la ciencia desde tiempos a esta parte vamos camino de ídem, vamos a ver cómo el Ebro se ancha para el selfi.

Pues eso, que dicen los expertos que no hay elección consciente entre A y B, sino que en el mejor de los casos es un automatismo de la evolución, quizá un remoto error de copiapegado: un algoritmo decide una milésima antes. Cada cosa que se descubre nos deja más esmirriados, con menos atributos: de casi divinos a casi autómatas. Que si el sol no gira alrededor de la tierra, que si Darwin, que si no somos los reyes de la creación, que si estamos solos y todo es azar o un desliz, que si no sabemos gestionar el planeta... Claro que cada avance, además de traer humildad de especie (y soberbia de grupo… del grupo que lo maneja), aporta alguna mejora: la penicilina, el microscopio, los rayos X, los cuentos de Aloma Rodríguez… Estos cuentos se titulan “Siempre quiero ser lo que no soy” y eso resume el hervor del cosmos y del mundo terrícola: si cada cual se quedara quietico en casa como decía Gracián, o quien lo dijera, hasta el virus se aburriría de sí y se autodestruiría clavándose su espícula: ¡ñak! Estos genomas nuestros se han copiado trillones de veces ¡y casi siempre bien! Ah sí, el de quedarse en casa era Pascal, pero todos copiaban a Gracián. Ojo: el genial José Luis Cano ha publicado en Media Vaca “El niño barroco”. Y Sergio Muro presenta hoy en Fnac su “Rompiendo moldes”, en TELL, la editorial de Juanjo Ariño.