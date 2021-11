Cartas al director de HERALDO: Sobre los retratos oficiales y su coste

Sobre los retratos oficiales y su coste

Las élites gobernantes han deseado siempre ser inmortalizadas por afamados retratistas.

Goya, Van Eyck, Caravaggio… o más recientemente sor Isabel Guerra, Antonio López o fotógrafos de renombre. Las expresiones artísticas de todos estos creadores merecen la más alta protección, admiración e incluso fomento por parte de los poderes públicos. No creo que haya motivo para oponerse a la adquisición o encargo por parte de las Administraciones de obras artísticas para disfrute de la ciudadanía. De lo que tengo más dudas es de la necesidad de mantener una inveterada costumbre como la de retratar y colgar de las paredes de la institución correspondiente a todo ser vivo que haya ocupado un cargo de poder en tal organización. No sorprendería que cualquier día asistiésemos a la inauguración de una galería de retratos del ordenanza de la secretaria del asesor de la ministra. Más allá de chanzas, me pregunto si el espíritu republicano moderno –de la ‘res publica’– que debe inspirar la actuación de los poderes públicos es compatible con la exaltación de la figura de la concreta persona titular de una institución, como una especie de idolatría hacia quienes han ocupado un cargo. En todo caso, y aun aceptando esta tradición, siquiera sea a efectos documentales –aunque los retratos antiguos podían tener más sentido en un mundo donde los recuerdos gráficos no eran tan accesibles como en la actualidad–, lo que no me parece aceptable es que pingües cantidades de dinero público sean destinadas a retratar al político (o incluso gestor) de turno. Dedíquense dichas cantidades a retribuir el trabajo de estas artistas, pero sobre el contenido que ellas estimen oportuno o sobre el que se les solicite. Retrátense los cargos de manera digna con una buena fotografía, pero sin dispendio superior al moralmente aceptable.

Darío Badules Iglesias. Zaragoza

Muchas veces oigo a los políticos aragoneses decir que estamos haciendo tal o cual trabajo para vertebrar el territorio. Que con esta ley que aprobamos se vertebrará el territorio, etc. Y yo, que ya peino canas, no comulgo con ruedas de molino, mientras en la población de Purroy, teniendo un tren que pasa por sus vías, no nos pare por la mañana para que podamos acercarnos al Hospital de Calatayud y allí nos atienda un médico especialista cuando lo necesitamos. Ni tengamos cobertura con la que trabajar con los medios digitales; si no funciona internet, quedamos relegados a la nada. Lo de vertebrar el territorio, en boca de nuestros políticos, son para mí simplemente palabras huecas. Y a las pruebas me remito.

Santiago Gimeno Val. Purroy de Jalón (Zaragoza)

¡Qué vergüenza ver el espectáculo de personas que, en lugar de alabar y disfrutar del buen hacer de su presidente, montan semejante alboroto para intentar, aprovechándose del PAR, ascender en el escalafón de la política para obtener cargos que, a nuestro entender, ni por talante ni por capacidades les corresponden. Si la presión nociva viene transmitida por alguna ‘biela’ de antaño, lo mejor sería que dejara de enturbiar, pues seguramente este ya no es su ciclo. Los que he leído que van a recorrer el territorio supongo que lo harán como penitencia. ¿Tienen acaso algún logro que exponer de su trayectoria política? Sin embargo, nos honra escuchar que el equilibrio conseguido por el presidente del PAR en nuestro Gobierno es un ejemplo en España. Y en nombre de muchos conciudadanos, puedo manifestar que nos enorgullece como aragoneses oír decir a personas de la vecina Comunidad, "ojalá tuviéramos aquí un Arturo Aliaga". Sr. Aliaga, le consideramos un hombre honesto como pocos, y aragonesista como ninguno. Por favor, limpie el PAR de trepas y siga defendiendo, con la honradez, el buen hacer y la dedicación de siempre, los intereses comunes de todos los aragoneses.

Luis Ostáriz Dueso. Fraga (Huesca)

Desde el 3 de octubre, vienen ofreciendo diversos conjuntos músico-corales conciertos bien en la iglesia del Real Seminario de San Carlos bien en la parroquial de San Pablo. Marcos ambos de un esplendor inigualable, con condiciones acústicas envidiables. Los conciertos se irán prodigando hasta el 10 de diciembre en el edificio de la Caja Rural de Aragón, Coso, 29. Veo ir y venir a Elena Ruiz Ortega, que se prodiga como auténtica anfitriona de los conjuntos invitados. Y los presenta y los mima para que se sientan como en su propia casa. Encomiable trabajo de una auténtica enamorada, además de directora, de la música coral. El día 7 de este mes nos han deleitado unos músicos, Lorem Ipsum, con un concierto un tanto plano, pero lleno de una delicadeza y una sensibilidad difíciles de igualar entre los jóvenes intérpretes corales de nuestro país. Con naturalidad, con voces extraordinarias y con un sentido de equipo tan interiorizado que parece que todos sean los directores y todos sean los dóciles seguidores de una invisible batuta. El organista interpretó entre descanso y descanso unas piezas musicales que dieron color al ambiente y relajación a los asistentes que llenaban el templo; cumpliendo, eso sí, los protocolos y restricciones impuestos.

José Javier Forcén Ruiz. Zaragoza

Hace quince años me operaron de una hernia discal; pusieron clavos, lo habitual entonces. Hace cinco años empecé a no poder mantenerme en pie, dolores de cadera y de espalda muy intensos. Le pedí repetidas veces a mi médico de cabecera que me enviase a Traumatología; respuesta: para qué si hay mucha fila y tardan mucho en atenderte. Hace tres años tengo un problema distinto, por el que estoy ingresada un mes y, a base de insistir mucho, alguien decide hacerme un TAC y descubren que aquellos clavos que soldaron han hecho en bloque y han estrangulado el canal medular creando una hernia y obstruyendo el paso de los nervios. El traumatólogo me prohibe trabajar; soy conductor, un peligro en la carretera. La baja y a esperar... Llega la covid y entramos en otra dimensión: no vas a quejarte, con la que está cayendo. Pasa la covid y seguimos igual. Me han mandado a trabajar porque no es tan grave; trabajo lo que puedo y cuando los dolores me dejan. Presento queja en Atención al Paciente: "Se está tramitando, tiene otros delante...". Así que llevo desde noviembre de 2019 esperando una operación y, como mínimo, falta otro año. El otro día un gestor me dijo: "Esto es lo que hay, los políticos no dan dinero y nosotros no tenemos ni médicos ni quirófanos; espere tranquila porque va para largo". Mi consultorio, es Actur Norte, especialidades Grande Covián, hospital de referencia Royo Villanova. Si se van a poner enfermos procuren que sea en otra área.

Nerea Legarreta. Zaragoza

