El fenómeno demográfico consistente en un incremento de la natalidad denominado como ‘Baby Boom’ ocurrió en diversos países desarrollados en los años posteriores a la II Guerra Mundial.

Aunque no en todos los países se produjo al mismo tiempo, la mayoría de los autores lo sitúa entre los años 40 y 60 del siglo XX, concretamente en España entre 1951 y 1964. El concepto de generación se define como «un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que los distingue de sus predecesores» (Ogg y Bonvalet). Es decir, no solo es la edad lo que define a una generación, sino es, sobre todo, un conjunto de vivencias históricas compartidas que les confiere una determinada visión del mundo y una serie de valores comunes. Son cuatro las generaciones identificadas a lo largo del siglo XX además de la ‘Baby Boom’, la tradicional (nacidos antes de 1946) y las generaciones X e Y (nacidos entre 1965-1983 y 1984-1990 respectivamente), cada una de ellas con características y valores diferentes. Diversos estudios señalan a los ‘baby boomers’ como personas optimistas e idealistas, promotores de importantes cambios legales y culturales, protagonistas de movimientos sociales como el feminismo y los derechos civiles, además de constituir la principal fuerza económica, social y política a lo largo del siglo XX. Razones todas ellas suficientes para establecer una solución que asegure no solo las pensiones del numeroso grupo de ‘baby boomers’ sino también las de las siguientes generaciones.

Directora de la Cátedra SEMG-Estilos de Vida y Promoción de la Salud de la Universidad de Zaragoza