Fernando Sanmartín acaba de publicar su nuevo libro, ‘Días de Nueva York y otras noches’, un delicado dietario donde los viajes son la excusa para desgajar recuerdos incrustados, como una piedra que se despoja de lascas y que acaba siendo un puzle imposible de recomponer.

Fernando, en este mundo de algoritmos, completa su presente con interpolaciones, la poesía y Mies van der Rohe. A veces, viviendo en un pueblo, pienso que me faltan protagonistas para mis novelas y lo que en realidad me hace falta es tiempo y, sobre todo, talento. Por eso buceo en las páginas de Sanmartín, siempre plenas de agua clorada, de tuberías y lagos, de ríos y lluvia. No pasarás sed en un libro de Sanmartín, siempre puedes sumergirte a través de sus ojos, deslizarte como un aprendiz de un ser mitológico experimentando la forma más aséptica de soledad. Sanmartín escribe sobre Manhattan mejor que Ray Loriga y vagabundea por el Barrio Latino, buscando la mesa donde languidece el pastís a medio beber que dejó Jacques Anquetil. Sanmartín siempre encuentra una fisura por la que introducirse en tus sueños. Pienso en rodar un corto con mi amigo Sergio Duce. Dos planos. Fernando llevará un humilde móvil de última generación, pero con pantalla para ver películas y su hijo, actor filial, sostendrán un pesado Nokia de atrezo. La llamada tendría algo de eco final del tiempo, de última cabina telefónica, allá donde el viaje y los recuerdos son el lubricante perfecto en la máquina de la vida.