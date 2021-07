Cartas al director de HERALDO: 'La ‘matria’ y el lenguaje inclusivo'

'La ‘matria’ y el lenguaje inclusivo'

Con el lenguaje inclusivo y los errores de pronunciación nos estamos cargando el castellano.

Las ministras se han empeñado en construir un idioma paralelo y algunos medios de comunicación propagan el castellano mal hablado. Se oye mucho decir ‘las miles de mujeres’, ‘una pedazo de mujer’, ‘las cientos de víctimas’, etc. Del ‘todos, todas y todes’ de Irene Montero hemos pasado a la propuesta de la ministra Yolanda Díaz de cambiar ‘patria’ por ‘matria’. No es una idea original, pues ya usaron ‘matria’ escritoras como Virginia Woolf e Isabel Allende y el escritor Miguel de Unamuno para referirse a la ‘matria vasca’. Dijo Cicerón que donde quiera que se esté bien, allí está la patria. En la Antigüedad fue utilizada para hacer referencia a la propia tierra del nacimiento y del sentimiento. Es patria un sustantivo femenino que define la tierra nativa, adoptiva o natural a la que se siente ligado el ser humano. ¿Le parecen pocos femeninos a la ministra de Trabajo y Economía Social? La ministra Díaz tiene a su cargo un ministerio de los más importantes, pero al parecer le queda tiempo para ocuparse del lenguaje y proponer a la Academia cambios que no se pueden producir. A este paso contemplo la posibilidad de que un Gobierno más feminista que el actual, que ya lo es de por sí y eso es bueno, cree el Ministerio del Lenguaje Inclusivo y cambie a los académicos desde el primero al último. Al fin y al cabo, letras y palabras son sustantivos femeninos. La propuesta de Yolanda Díaz, que expresó durante la Semana Negra de Gijón, se basa en que ‘matria’ es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes, que no discrimina. Esta podría ser la definición para el Diccionario en caso de que la RAE la admitiera. La matria de esta ministra sería pues distinta a la patria que tenemos. Según ella, patria tiene una carga pesada.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

'Aprender y tolerar'

Un catedrático de la Universidad de Zaragoza me enseñó con buen tino que las cosas no son ni blancas ni negras, sino grises y a lunares. Es una buena reflexión que siempre vuelve a mi cabeza cada vez que un simplón suelta su perorata. Una de las últimas simplezas que he escuchado son las declaraciones del ministro de Consumo sobre el consumo de carne. Desde un puesto público se debe de cuidar qué es lo que se dice y en qué circunstancias, porque se pueden provocar muchos problemas. Por ejemplo, si queremos trabajar por la España vaciada, como defiende este señor, no puedes atacar a la ganadería, porque la ganadería es la única forma de asentar población en los pueblos. Ni siquiera la agricultura lo consigue. La ganadería extensiva en concreto configura el paisaje, renueva los pastos, que son un sumidero de CO2, enriquece la tierra con su estiércol, evita la erosión, transforma fibras indigestibles para el hombre en proteína de altísimo valor biológico. Además previene incendios y está integrada en el entorno. Lo paisajes que creemos naturales son obra de la ganadería tradicional y son sostenibles. Lo insostenible sería que no hubiera ganadería. No olvidemos que somos omnívoros, no ni carnívoros ni herbívoros. Es decir, lo natural es comer una dieta equilibrada de productos de origen tanto vegetal como animal. El ministro ha olvidado los conceptos básicos de zoología, como una buena parte de la población. Les invito a todos a que lean, respeten las buenas prácticas del mundo rural, que tienen su explicación tras años y años de experiencia, de convivencia de verdad con la naturaleza. Que aprendan qué es el ser humano, su naturaleza, y sobre todo que respeten toda la actividad ganadera, ya que somos uno de los países donde más cuotas de bienestar animal se han logrado y donde tenemos los mejores ganaderos y técnicos del planeta. Así que comiencen por tolerar, si no llegan a comprender, y tengan un respeto a los millones de personas que en España han hecho posible que tengamos una de las mejores ganaderías del mundo.

Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

'Migrantes y repoblación'

Ahora nos sale el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sr. Escrivá, con la idea, a propuesta de la Junta de Castilla y León, de repoblar la España vaciada con migrantes, y con que en los próximos meses se va a dedicar a analizar la idea. ¡Ya ves que fácil! Vamos a ver, en 1950, el personal dedicado al sector primario era del 50% y generaba un PIB del 20%. Hoy, el personal ocupado en el sector primario es del 4% y genera un PIB del 2,6%. Sin embargo, en los años cincuenta, el sector terciario (servicios, ocio, viajes de recreo, Seguridad Social, Justicia, transportes, publicidad, informática, etc.) estaba formado por el 25% del personal y a estas fechas están ocupados el 73% de los trabajadores, generando un PIB del 62%. Las personas de los pequeños pueblos agrícolas han ido, los mayores, abandonando sus cultivos, al menos directamente, y los jóvenes han emigrado a las ciudades en busca de un medio de vida mejor. Para repoblar la España vaciada hay que tener mejores ideas que cerrar estaciones y líneas de ferrocarril o desaconsejar comer carne, hay que darles futuro y eso es trabajo, acondicionando los territorios para hacerlos atractivos para instalar empresas y servicios, porque si no hay trabajo, ¿qué van a hacer los migrantes? Lo que hicieron hace muchos años los oriundos de esos pueblos que con gran dolor de corazón abandonaron la tierra que les vio nacer y emigraron a zonas con futuro. Los migrantes que vengan a repoblar España, si no tienen futuro, se irán sin dolor de corazón.

Francisco Javier Sierra Soria. ZARAGOZA

'Las críticas a Jeff bezos'

Seguimos haciendo bueno el refrán que dice: haces mil y yerras una, como si no hicieras ninguna. Estos días se ha hablado más de Bezos por la metedura de pata, según algunos, que ha podido hacer por los comentarios sobre su viaje espacial, que todos estos años por los tropecientos mil puestos de trabajo que ha creado. Y si se habla de los puestos de trabajo es para criticar cómo tiene a los empleados. Claro que la mayoría de las críticas se amparan en el anonimato de las redes sociales. Dicen que ni los dejan ir al wáter, algo que no termino de entender cuando hace años que se abolió la esclavitud; y yo, cuando no he estado a gusto en un sitio, me he buscado la vida por otro lado. No faltaba más que el comentario de Errejón, en plan guasón, diciendo: trabajad fuerte y duro para que yo me pueda ir de viaje (o algo así). No se le ocurre decir: trabajad fuerte y duro para que podáis montar ‘amazones’ , crear miles de puestos de trabajo y acabar con el paro, pero ‘amazones’ con urinarios de plata y viajes intergalácticos para todos. También es verdad que Errejón no puede decir más que: no trabajéis ni fuerte ni duro y vivid de la política como yo, que es más descansado.

Mariano Martínez Beltrán. GALLUR (ZARAGOZA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es