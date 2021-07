Cartas al director de HERALDO: 'En la festividad de Santa Beatriz'

'En la festividad de Santa Beatriz'

Hoy, 29 de Julio, se celebra Santa Beatriz, patrona de Perdiguera y de Orrios, que celebran este día su fiesta mayor.

También es patrona de Alfambra, pero los alfambrinos lo celebran el primer fin de semana de julio. Por segundo año, y a causa de la pandemia, no habrá celebraciones con gran afluencia de público. Eso priva a Perdiguera de la procesión al atardecer de su precioso y tradicional Rosario de Cristal. Y a todas las citadas localidades de los actos de participación masiva. Hoy hace 399 años que nuestros antepasados vieron cumplido un sueño por el que habían luchado largo tiempo: disponer de patrona para su localidad. Y los restos de esa mártir romana de la persecución de Diocleciano llegaron un 29 de julio a Perdiguera, con bula papal, gracias a las gestiones de un perdiguerense que tenía ascendencia en Roma: fray Juan de Antillón. Por eso se hizo voto de celebrar la festividad de Santa Beatriz el 29 de julio. Podemos imaginar la alegría de aquellas personas, hombres y mujeres, niños y mayores, viendo llegar bajo un sol de justicia los restos de su ansiada patrona. Y acogerlos en el precioso templo mudéjar construido 120 años antes por la saga de los Lesmes, magníficos maestros de obra. Ubicaron sus restos en una capilla lateral, en la zona del presbiterio. Podríamos aprovechar este parón en las celebraciones festivas como un momento de evaluación, de compartir ideas para preparar una magnífica celebración del 400 aniversario de la llegada de los restos de nuestra patrona (la cabeza a Alfambra, los brazos a Orrios y el resto del cuerpo a Perdiguera), honrar el esfuerzo que hicieron los moradores de entonces para acoger a Santa Beatriz y seguir dando impulso colectivo a Perdiguera y a las otros dos localidades con las que se comparte patrona.

Jesús Juan Usón Ballestar. PERDIGUERA (Zaragoza)

'Zuscobusco, teatro en Leciñena'

Empieza a caer la tarde, llega el anochecer; con el ‘zuscobusco’ del día, se abren las puertas de la representación teatral, se abre la cultura. Más de un año pandémico nos ha privado de disfrutar, de saborear y admirar, el enorme trabajo que llevan a cabo las componentes de este grupo teatral; grupo reducido, casi intimista, pero capaces de llenar cualquier espacio cuando se encaraman sobre un escenario. Languidece la tarde, pardea y cuando se oculta el sol, ellos con su buen hacer, siguen iluminando el día. El teatro es cultura, algo de lo que no andamos sobrados y es de agradecer que a las puertas de nuestras casas, nos llegue aire fresco, esa pincelada de cultura que nos abre los sentidos y nos hace sentirnos vivos. Zuscobusco y te encuentro arropado por una sonora ovación, sincera y agradecida; porque en los pueblos también existe y se aprecia la cultura. ¡Enhorabuena!

Fernando Marcén Letosa. LECIÑENA (Zaragoza)

'La curiosa ampliación del parque Pignatelli'

He leído en HERALDO que "las obras de ampliación del parque Pignatelli, a cambio de levantar 65 viviendas libres en la zona, obligarán a talar 76 árboles. Como compensación se plantarán otros 210". A uno le cuesta entender a qué tipo de ampliación se refiere dicha noticia cuando se habla de tala masiva de árboles, en algún caso centenarios, que forman parte de la ya escasa masa forestal en torno a Zaragoza, objeto de disfrute de zaragozanos y visitantes. La ciudad, sita en una vasta y árida estepa, ha ido perdiendo arbolado década tras década, en base a remodelaciones urbanísticas y viales, en algún caso con escaso sentido previsor, masa forestal que no ha llegado a ser repuesta. Ahora, como compensación a este último dislate, Urbanismo asegura que se plantarán otros 210 árboles, algo de lo que la actual población zaragozana posiblemente no podrá disfrutar hasta dentro de muchos años; y eso siempre que plagas, vandalismo y climatología respeten a los nuevos retoños, apuesta esta con pocas garantías. Por eso cabe preguntarse, ¿es que Zaragoza no tiene áreas suficientes donde se puedan llevar a cabo proyectos urbanísticos sin necesidad de penalizar más las pocas zonas de pinar que aún nos quedan? Por otra parte, apreciando la buena disponibilidad de la Concejalía de Urbanismo, ¿no sería más lógico acometer una ampliación de nuestro parque con esos 210 nuevos árboles sin tener que alterar la masa forestal consolidada que ya tenemos? Señores del Ayuntamiento, por favor, tratemos de preservar lo poco que nos queda.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

'Exceso de autoridad'

Un día de este mes de julio dejo mi coche correctamente aparcado en zona de estacionamiento no regulada en el distrito Universidad. Soy vecino de una población de la provincia de Zaragoza, con 82 años bien llevados pero que me hacen andar con dolor y dificultad por la artrosis. Cuatro días después de haber aparcado quiero salir de viaje y no encuentro mi coche. Imagínese el correspondiente susto y la avalancha de dudas, ¿aparqué mal?, ¿lo dejé aquí? En medio del sofocón, veo en el suelo una pegatina roja que indica que se lo había llevado la grúa ese mismo día a las 8 de la mañana y un teléfono al que llamo y me indican que se lo han llevado por obras a un descampado situado en Miralbueno frente a un polideportivo, no hay denuncia, ¡uf! Consigo un taxi, un taxista profesional y honrado al que estoy muy agradecido, al verme mayor y con problemas me ayudó plenamente y no me dejó hasta que, en aquel descampado y dándole al mando de la llave para que saltaran las luces del coche ya que había muchos, lo encontramos. Esta sensación de impotencia y rabia la califico de abuso de autoridad, se ha aplicado una ordenanza sin respetar los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué no me localizaron para retirarlo? ¿Tienen en cuenta el perjuicio que pueden generar? Esta forma de actuar me parece incívica, me he sentido humillado y ofendido, por lo que aquí va mi denuncia para que a quien corresponda tenga en cuenta estas situaciones y respeten más a los vecinos de a pie y con coche.

Juan José Gascón Alloza. ZARAGOZA

'Siempre agradecido'

Quiero agradecer al personal del hospital Clínico Lozano Blesa el trato que me ha dado y su profesionalidad y dedicación a los pacientes. Nombro en particular a la doctora Manuela Elia, de Cirugía general, que me salvó la vida dos veces, por lo que le estaré siempre agradecido. Desde el primer momento reaccionó de manera acertada con una primera intervención y, más adelante, una segunda; ambas fueron determinantes. No me olvidaré tampoco de los servicios de Hematología, Dietética y Ostomía, que también demostraron su ‘savoir faire’.

Miguel Falcón Almazán. ZARAGOZA

