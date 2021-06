Cartas al director de HERALDO: 'A vueltas con la vía verde de Daroca'

'A vueltas con la vía verde de Daroca'

Leí la noticia de que el trazado de la antigua línea del Ferrocarril Central de Aragón, erróneamente llamado Santander-Mediterráneo, se encuentra lleno de maleza, lo que lo hace impracticable tras su acondicionamiento como camino, que no vía, aunque sí verde.

Ironías aparte, este es el último despropósito cometido en este trazado ferroviario, cerrado en 1984. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles vende la moto de un ‘boom’ turístico con la conversión de un trazado ferroviario en camino, a donde van a llegar miles de ciclistas. Era la mentira perfecta para eliminar todo vestigio ferroviario, imposibilitar darle un verdadero uso turístico y sacarles los cuartos a las poblaciones afectadas. Ojalá ayuntamientos y comarcas no sigan cayendo en este engaño. Se pueden crear rutas ciclistas por los caminos rurales sin necesidad de borrar la historia ferroviaria. Tanto la comarca de Calatayud como la de Daroca tienen un rico mudéjar. Calatayud dispone de una magnífica estación donde para el AVE, junto a ella existe una antigua Azucarera y varios vestigios ferroviarios, un lugar perfecto para una nueva subsede del Museo del Ferrocarril de Aragón, junto con el azúcar, honrando la historia de la ciudad. Con un ramal junto al AVE para enlazar con el Central de Aragón hasta Daroca podría crearse un trazado para trenes históricos que parasen en los pueblos y los turistas visitasen los monumentos. Esto sí sería un ‘boom’ turístico. Si estos trazados históricos hace años funcionan en Europa, ¿por qué no en España? Solo hacen falta ganas y voluntad donde tendrían que involucrarse no solo ayuntamientos y comarcas; también, la Diputación Provincial y los gobiernos autonómico, estatal y la UE. Últimamente está muy de moda eso de la España vaciada, ¿no?

Mario Peñalosa Morcillo. CALATAYUD

'Ignoro luego existo'

La nueva Ley de Educación permite pasar de curso con asignaturas básicas como Matemáticas y Lengua suspendidas e incluso superar la ESO y el Bachillerato con suspensos. Es decir, pueden llegar a titular alumnos sin saber ni cálculo mental ni comprensión lectora, entre miles de cosas más. Resumiendo, pasar toda su infancia y adolescencia perdiendo el tiempo en el colegio y haciéndoselo perder a los profesores. Yo si fuera profesor, me daba de baja. La vocación de un profesor es cultivar la mente de sus alumnos para que alcancen el mayor potencial de desarrollo como personas, no que salgan del instituto como entraron, como un libro en blanco. Y lo que pasará es que como la fisiología mental reclama alimento, se llenará ese vacío con basura digital de los ‘smartphones’, que van a ser más ‘smart’ que sus propietarios. No veo mayor maniobra de desmotivación de alumnos y profesores que estas iniciativas, que van en contra del entusiasmo por descubrir, aprender, superar retos, superar frustraciones, el desarrollo de la autoestima y el descubrimiento de uno mismo. No conozco el objetivo de la ministra, pero si fuera crear una sociedad alienada, lleva camino de conseguirlo. Eso sí, solo se va a alienar la parte más pobre de la población para robarles la oportunidad del ascensor social, ya que las familias más formadas y acomodadas se preocuparán de que sus hijos tengan la mejor educación y no sufran los rigores de la ignorancia. Sin embargo, a los hijos de los menos preparados, de las familias desestructuradas, que van en aumento, y de los parias de la tierra no les va a quedar otro remedio que asistir a una ‘educación líquida’, que no les dará armas para progresar, sino que los consolidará en su estatus inferior, esclavos de su ignorancia premeditada por este Gobierno, consolidando una sociedad desigual, desconfiada y distópica, tirando por tierra años de lucha por la igualdad, la cual comienza con una buena educación.

Fernando Valdrés Allueva. Zaragoza

'Ciclismo adaptado'

El ciclismo causa furor en el ciudadano de a pie, como muchas familias que salen el fin de semana a dar un paseo, o grupos de amigos que se van a hacer un poco de deporte cada día. Pero... ¿sabías que existe el ciclismo adaptado? Aquí en Zaragoza es una actividad desconocida. Salvo por aquellos que tienen su propia ‘handbike’ o bicicleta adaptada, muy puestos y a la última en este mundillo de la discapacidad. Alrededor del 2008 la Fundación También de Madrid donó a diferentes ciudades de España muchas de estas bicicletas, y en concreto, dos ‘handbikes’ (propulsadas por pedales en las manos) a Zaragoza. Hace poco, tres amigos fuimos a investigar si estaban en buen estado y nos podíamos dar un paseo. Una era de asiento bajo cerca del suelo y la otra de asiento a la altura de la silla de ruedas. Preguntamos si iba mucha gente a utilizarlas; nos dijeron que no las cogía nunca nadie. Una vez allí, en el CD La Granja, donde las tienen guardadas, vimos que estaban obsoletas y eran muy incómodas, un paseo hubiera sido impracticable. De esa experiencia sale esta reflexión. La práctica en Zaragoza del ciclismo adaptado es exclusiva para las personas que se pueden permitir comprar su propia bici y que tienen un lugar en casa para aparcarla. En mi caso, este tipo de bicis no caben en mi ascensor y tampoco puedo guardarla en un garaje o trastero. Con motivo de la creación de la Oficina de la Accesibilidad que firmó el Ayuntamiento de Zaragoza con otras entidades, sería fabuloso que se pudiera retomar esta iniciativa para que las instituciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad en nuestra ciudad la convirtieran en realidad. Para ello, hemos enviado una propuesta a DFA con diez puntos para desarrollar un estudio más amplio. Creemos que Zaragoza es una ciudad accesible para las ‘handbikes’, ya que es muy llana y ofrece muchos lugares atractivos para el ciclismo adaptado. Todos deberíamos tener la oportunidad de pedalear por la bella ribera del Ebro, o por innumerables recorridos que muchos desconocen y que les asombrarían por su encanto, todos accesibles para ‘handbikes’. Circular en bici por nuestra red de carriles bici, o bien por caminos en plena naturaleza puede ser practicado por todos. Por ello, creemos que nuestra propuesta tiene mucho potencial y puede impulsar a acercar al ciudadano con algún tipo de discapacidad al ciclismo adaptado. Quizás podamos crear una comunidad ciclista fuera de lo común y ejemplar en toda España.

Isabel Fernández García. ZARAGOZA

'Anciano en soledad'

En abril de 2020, en plena pandemia, avisé a Servicios Sociales de Barbastro de un anciano vulnerable. Hoy he tenido que avisar, tras contrastar indicios, para que entraran en su domicilio. Estaba tumbado en el suelo, sin energía eléctrica... pero, gracias a Dios, con vida. Me pregunto qué seguimiento ha tenido durante este tiempo.

Daniel Vallés Turmo. BARBASTRO

