Cartas al director de HERALDO: 'La larga estela de Ramiro Solans'

'La larga estela de Ramiro Solans'

Leí el 13 de junio el estreno en el Festival de Cine de Huesca de ‘Las clases’, un documental muy especial rodado en el Colegio Ramiro Solans de Zaragoza durante la covid.

Ramiro Solans nació en Monzón, estudió en Huesca la carrera de Magisterio y en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid logró titularse como inspector de Primera Enseñanza. Su destino fue Huesca, donde ejerció varios años y participó en las Misiones Pedagógicas. En los años cuarenta se trasladó a Zaragoza y siguió velando por la mejora de la enseñanza primaria, llegando a ser inspector jefe. Su inquietud social hizo que se desvelase por los barrios desfavorecidos, cooperando con el arzobispo Casimiro Morcillo para escolarizar especialmente el Barrio Oliver, que entonces se estaba gestando. Su labor fue premiada con la orden de Alfonso X el Sabio y por el nombramiento por el Papa de Caballero Equite Commendatore. Nada de esto le proporcionaría tanta satisfacción como haber sabido que hoy en el barrio existe un centro docente que lleva su nombre y que se ha hecho famoso en la ciudad por cómo ha sabido manejar la faceta social y docente de una población repleta de problemas referentes a la inmigración y por tanto a las minorías étnicas. Orencio Boix ha hecho una gran producción que refleja el impacto de la pandemia en estas aulas en el primer trimestre del curso de 2020, llegando a meter las cámaras no solo en las aulas sino también en el seno de las familias de los escolares. Leyendo la noticia y sabiendo lo que para don Ramiro significó siempre todo lo relativo a Huesca no puedo por menos que dar las gracias a los que han realizado el documental y emocionarme al pensar lo que él sentiría. Ramiro Solans, un hombre cultísimo, desvelado por los demás y de gran talla humana, era el padre de mi marido.

Ana María García Terrel. ZARAGOZA

'Padres maltratadores'

"Quien maltrata a una mujer no puede cuidar de sus hijos", leído en un artículo de HERALDO, con lo que estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo los padres que se separan normalmente, con la misma meta, que sus hijos sean felices, que los padres separados por violencia de género, la mayoría de los cuales solo utilizan a los hijos para hacer el mayor daño posible a la madre, manipulándolos para que estén contra ella, llegando incluso a odiarla, cosa fácil a cierta edad de los niños. Nos rasgamos las vestiduras cuando conocemos algún caso dañino, pero nadie hace nada. Los jueces de Familia le dan al padre el régimen de visitas y la mitad de las vacaciones desde el primer momento, sin importar la edad de los niños; no tienen en cuenta que tan pequeños son fácilmente manipulables. Después pasa el tiempo y ya han cumplido la condena así como la etapa de alejamiento, por lo que pueden andar libremente por la vida, mientras las madres y los hijos siguen siendo sus víctimas. Pienso que hay que cambiar las leyes ya, no solo minutos de silencio que no solucionan nada, visto lo visto.

Rosa M. Roy Calvo. ZARAGOZA

'Un día negro'

Posiblemente se trata de una errata, el texto debería decir "hay que aguantar los indultos del gobierno", pero en lugar de la de aparece una ese, resultando una afirmación poco agradable para los españoles. Poco después aparece la entrevista ‘flash’ de nuestro presidente de Gobierno con su equivalente norteamericano, Mr. Biden, y lo peor no es lo que se ve en las breves imágenes, sino la explicación que el Sr. Sánchez da sobre lo que llama ‘entrevista’. Tampoco aquí quedamos bien parados los españoles. Y ya en la noche, el fútbol. Parece que la vacuna solo protege de la covid, pero no de la falta de puntería de nuestros futbolistas, y contra esto todavía nuestras Fuerzas Armadas no tienen solución, solamente vacunan; pero basta decirles que el problema del fútbol es imposible de solucionar para que tras un breve tiempo lo arreglen. En fin, lunes negro para los españoles, que yo traté de mitigar recurriendo a Cicerón ‘Quosque tandem abutere, Sr. Sánchez Pérez-Castejón, patientia nostra?’

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

'¡Bravo por Ayuso!'

Nunca había oído a un político hablar tan alto y claro en defensa de la natalidad y de la familia. Bravo por la presidenta Ayuso, valiente y certera al señalar el principal problema que tiene nuestra sociedad: la falta de niños. Señala una serie de medidas concretas para intentar solucionarlo. Ojalá que nuestro Gobierno de Aragón tome nota para implantar medidas semejantes en nuestro querido territorio, cada vez más pobre y con menos gente. Por tercera vez: ¡Bravo por Ayuso!

Juana Tarragona Pérez. ZARAGOZA

'¡Qué malos somos!'

El viernes tarde recibo una llamada de mi compañera de trabajo: "Luis, me he bebido un café y no sabe a nada, estoy probando a echarme colonia y no la huelo". Ya con la maleta en el coche, decido esperar noticias suyas, tengo un evento que me hace ilusión, pero mejor ser prudente. "He llamado y me dicen que me aísle y que ya mañana me llamarán, dicen que no es urgente hacerme la prueba". Aunque tengo cosas que preparar espero a ver qué me puede decir mañana. "Hasta las 18 no me hacen la prueba". ¿Yo ahora qué hago? Aparentemente es positivo, pero, ¿y si no? ¿Me pierdo este acontecimiento que con tanta ilusión habíamos organizado? Nuevamente, gana la prudencia, mejor que no salgamos en los periódicos por mi culpa. "Ha salido positivo", me dice el sábado a las 18.30 después de la prueba rápida. ¿Qué hubiera pasado si en vez de compañera cercana tenemos menos relación y no me avisa antes? El martes a mediodía aún no había recibido ninguna llamada, ninguna citación, lo que recibí es el rechazo de mis alegaciones al quebranto del toque de queda. Un sábado de enero volvía a casa a las 22.15: 300 euros a pagar. ¡Qué cara de tonto se me quedó al recibirla después de ese fin de semana! En fin, ¡qué malos somos los ciudadanos! Ya otro día hablamos de los partes de denuncia policiales y la atención del servicio provincial.

Luis Tartaj. LUCO DE JILOCA (TERUEL)

'Generalizaciones gratuitas'

Hay una forma de expresión de los políticos que algunos ciudadanos también emplean, expresando una generalización que me resulta molesta, porque emplean mi opinión sin habérmela pedido. Con frecuencia leo u oigo: "Todos los españoles….". En una carta al director del pasado martes, el firmante, para felicitar al alcalde de Zaragoza, dice: "Los zaragozanos sabemos…". Le ha faltado poner ‘algunos’ (‘algunos zaragozanos’), ya que a mí no me ha preguntado si comparto su opinión. Y si me lo permite le diré que no.

Luis A. Vallés Gascón. ZARAGOZA

