Sabemos que una fotografía puede perpetuar una imagen en el tiempo y en la historia.

Pienso en una de 1959, en la que aparece un grupo de poetas, todos hombres, con motivo del homenaje que rindieron a Antonio Machado en Colliure. Hasta su fallecimiento el pasado día 8, José Manuel Caballero Bonald, el autor de ‘Somos el tiempo que nos queda’, era el último superviviente de los escritores retratados en esa instantánea que, de alguna manera, fue creando el mito de la llamada generación de los 50. No está en ella Francisco Brines, el poeta de ‘El otoño de las rosas’, que también acaba de morir después de recibir, como el anterior, el Premio Miguel de Cervantes. Pero sí se halla en otra foto de 1987, no menos mítica para dicha generación: la de los escritores de tal grupo, participantes en un coloquio en Oviedo, que cristalizó en el libro ‘Encuentros con el 50. La voz poética de una generación’. También es un retrato en masculino plural.

No ha de extrañar, por ello, que, en la tan nombrada década de los 50, tres poetas, Gloria Fuertes, Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos, fundaran en 1951 la tertulia femenina ‘Versos con faldas’ como un espacio en el que las autoras pudieran dar a conocer sus poemas. Además, como el contexto cultural no era mucho mejor para la mujer, Adelaida Las Santas, con la ayuda de Gloria Fuertes, publicó en 1983 una antología, bajo el mismo nombre y con poemas de 47 autoras, para que su memoria, su obra y la otra parte de la historia no se perdiesen.