Cartas al director de HERALDO: 'Los posibles derribos en el Seminario de Huesca'

'Los posibles derribos en el Seminario de Huesca'

Quisiera hacer unas reflexiones sobre el antiguo Seminario Conciliar de la Diócesis de Huesca, ya que está inquietando a un amplio sector de oscenses.

Tengo 76 años y fui alumno del Colegio de Arriba, de los Clérigos de San Viator, de la calle de Las Cortes. Dicho edificio estaba en un conjunto de dos viejos palacios de estilo renacentista aragonés, comunicados entre sí. Tenían magníficos patios con columnas dóricas, arquerías y una valiosa celosía calada, gótico mudéjar, de alabastro labrado. Ambas casonas fueron derribadas en el proceso de especulación inmobiliaria del último tercio del pasado siglo. La misma suerte corrieron construcciones destacadas de Huesca: la Casa del Temple, la Casa Carderera, la de los Artígolas, el Teatro Principal, etc. Y parece que en pleno siglo XXI van a seguir imponiéndose los mismos intereses, pero esta vez con promotores públicos. Al menos eso se comenta y se detalla en noticias. Se augura el derribo de una gran parte del volumen de edificios unidos que componen el viejo Seminario, levantado durante siglos, y se señalan tres patronos posibles para las obras y uso futuro de dicho enclave, que, por cierto, lleva décadas en vergonzoso abandono. Pero en los documentos publicados no aparecen, a mi parecer, reflexiones suficientes ni medidas previas de prudencia. No puedo entrar en valoraciones ni suposiciones porque no me compete; pero sí debo dirigirme al alcalde, como oscense, para pedirle que antes de que se dé un paso irreparable a manos de la piqueta aconseje a los posibles promotores que vuelvan, con exquisita prudencia, a estudiar sus criterios, ideas y arbitrios, para que no concluyan en un brutal derribo, pues tanto la conservación como la rehabilitación son normas fundamentales en la restauración contemporánea.

Javier Sauras Viñuales de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. HUESCA

'A través de la ventana'

Con la historia que voy a contar quiero que la gente vea que aun con todo lo que ha pasado a causa de la epidemia, aunque haya bajado la empatía por los demás por habernos distanciado, esta historia ofrece un muy buen ejemplo, en mi opinión, de que aún podemos recuperar esa empatía y ese amor perdido hacia los demás. Todo empieza en el programa de televisión ‘El Hormiguero’ del jueves 6 de mayo, donde proponen hacer una prueba de amor. A partir de ahí nos cuentan que en una pareja de ancianos que lleva casada desde hace 66 años, la esposa tiene desafortunadamente alzhéimer y la trasladaron a una residencia. Con el confinamiento por la pandemia no está permitido visitar a familiares en las residencias, pero el esposo no pierde las esperanzas de verla. Él siempre hace el mismo trayecto desde su casa hasta la residencia; y ahí, a través de una ventana que da a la calle, se ven todos los días. Les da igual qué tiempo haga. Con esta historia quiero transmitir que, aunque estemos en esta situación tan complicada, siempre tenemos que empatizar con los demás y darles amor, porque nunca sabes cuándo se irán de tu vida.

Roberto Bosqued Abadía. MOVERA (Zaragoza)

'¿Se preocupan por nosotros?'

El gobierno, demostrando una vez más su preocupación por nuestra seguridad y nuestra vida, ha rebajado la velocidad máxima en las calles de las ciudades españolas. Todo aquel que sobrepase los 20 km/h o los 30 km/h o los 50 km/h, según el tipo de vía, será multado con entre 100 y 600 euros. ¿El objetivo es disminuir sensiblemente el número de atropellos de peatones o es crear una nueva fuente de ingresos? Si es por nuestra seguridad, ¿por qué va a poner peajes en todas las autovías y carreteras hasta ahora gratuitas, y nos va a obligar a la mayoría de los conductores españoles a transitar por carreteras angostas, sin mantenimiento y peligrosas para ahorrarnos este peaje?

Eduardo Félez. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

'Vacunación y cardiopatías'

Como paciente de miocardiopatía severa, portador de DAI (desfibrilador), y después de lo que han insistido en el riesgo alto de muerte que tienen los cardiópatas, me parece una vergüenza que no entremos en un grupo preferencial de vacunación y que la decisión sea exclusivamente por tramos de edad. Entiendo que el personal sanitario de primera línea y los ancianos son lo primero, pero no entiendo que aquellas personas que en la vacunación de la gripe se consideran de alto riesgo ahora no estemos incluidos como grupo de riesgo. Ante la incapacidad de hacer un triaje de pacientes han optado por algo tan cómodo como hacerlo por tramos de edad, sin estudiar el caso individual de cada paciente. Señores responsables de esta campaña de vacunación, mi descontento, que seguro que es el de muchos.

Carlos Rufas Ramón. SABIÑÁNIGO

'Estupendo equipo humano'

Quiero agradecer a todo el equipo del Servicio de Neurocirugía de la 5ª planta del hospital Miguel Servet el buen trato y los cuidados recibidos. Son unos grandes profesionales y han hecho que el resultado de mi intervención quirúrgica haya sido excelente. Los responsables de la gestión del Servicio Aragonés de Salud tendrían que ser conscientes del estupendo equipo humano que trabaja en sus hospitales y centros de salud, y deberían contratar más personal, equipos, medios... Los centros sanitarios deberían contar con la mayoría de los servicios para que la población aragonesa no tuviera que trasladarse para recibir tratamiento. Además, sería conveniente que las habitaciones fueran individuales; cada enfermo tiene bastante con sus dolencias y así se evitaría la propagación de infecciones. Deberíamos haber aprendido algo de la pandemia. Reitero mi agradecimiento a Neurocirugía y me gustaría que los responsables del Salud tuvieran en cuenta mis sugerencias.

María José Domench García. Zaragoza

'Parque Miraflores'

Se cumplen cuarenta años de la existencia del Parque Miraflores. Durante este tiempo ha habido un mantenimiento del césped, de los caminos. En el presente echo en falta bancos cómodos. Los que había, muy desgastados ya, se han reagrupado junto a la entrada del colegio Miraflores y junto a la zona destinada a perros. Por lo tanto, considero necesaria una nueva dotación de bancos para un disfrute pleno de este rincón natural. También quiero hacer notar el peligro que supone para los niños la existencia de algún tronco caído de árbol, con sus raíces punzantes al aire. La remodelación de la plaza de los Sitios es un ejemplo de bien hacer. Del tema de los perros ya se han ocupado otros lectores.

José Antonio Escalona Santafé. ZARAGOZA

