Hablemos de Libertad… Habría que remontarse a Grecia donde los individuos comenzaron a sentirse libres porque su ciudad lo era o se les había concedido el privilegio de serlo.

A lo largo de cientos de años unos y otros han discutido sobre la naturaleza de la libertad: fruto del esfuerzo propio, búsqueda anhelante de la felicidad, ansia del amor propio, etcétera. Páginas escritas en el silencio y superando el odio y la mirada agresiva de las crueles ofensivas: Spinoza vencido, Kant ilusionado y terco, Mill abanderando la gloria de la individualidad. Añadir un etcétera sería presuntuoso... Y ahora me encuentro cara a cara con Delacroix, releyendo los diarios de quien pensaba en la libertad como guía de la acción individual y colectiva. Los artistas nos enseñan mucho a los diletantes como yo. Pero, según lo entiendo, la reflexión sobre la libertad siempre ha tenido un límite: ser libre para hacer libres a los otros. Sentirnos libres es hacer libre a la comunidad, y así llegan a pensarlo en siglo pasados pero muy cerca de nosotros. La libertad siempre ha sido entendida como potencia colectiva para favorecer a la comunidad, presente ésta el rostro que sea. De pronto, una Pánfila proclama lo que es digno de mención: "La libertad es hacer lo que sea porque me da la gana". Cita literal. Este "porque me da la gana" es una proposición moral de oscura y macabra insinuación. Ya comienza la noche. Vuelvo a los Diarios de Delacroix, a las páginas secretas de Kafka: mi mundo no está perdido del todo.