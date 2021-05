Cartas al director de HERALDO: 'La ubicación de la nueva estación de Teruel'

'La ubicación de la nueva estación de Teruel'

Está prevista una variante ferroviaria para sortear Teruel y el Ayuntamiento propone mantener la actual ubicación de la estación, dejándola además en culo de saco, despreciando la opción de trasladarla a la nueva circunvalación.

Aunque nadie duda de la comodidad de la actual estación para los usuarios, el riesgo es que los trenes no paren al tener que salir de su ruta. Una estación cómoda para la ciudad no tiene por qué ser atractiva para los operadores ferroviarios si supone para ellos una pérdida importante de tiempo (alrededor de media hora), teniendo en cuenta el pequeño tamaño de Teruel. Ciudades como Calatayud, Segovia o Cuenca disponen de un buen servicio ferroviario, ya que los trenes no tienen que variar su ruta. Un tren Alvia con origen Alicante y destino Bilbao a 250 km/h necesita hacer el recorrido en el menor tiempo posible, por comodidad para los viajeros que van a desplazarse los mil kilómetros que separan las dos ciudades y la competitividad con otros medios, también es importante el gasto energético, que aumenta con las maniobras que obligan a desviarse de su ruta y regresar de nuevo a ella. Sería acertado hablar con las diferentes operadoras de viajeros: Renfe AVE, Renfe Larga Distancia, la francesa Ouigo y otras, exponer la situación y escuchar su predisposición a realizar paradas para dar servicio a Teruel con una opción y la otra, de lo contrario corremos el riesgo de ver pasar los trenes a 250 km/h. Situando la estación en la nueva circunvalación habrá muchas más opciones. Las empresas se adaptan a las exigencias del grueso de sus clientes, buscando rentabilidad y, no nos equivoquemos, los trenes los llenarán Alicante, Valencia, Zaragoza o Bilbao, no Teruel, nosotros tenemos que aprovechar el paso y la tremenda oportunidad que nos ofrece, como lo hacen Calatayud, Cuenca o Segovia.

Gilberto Doñate Fuertes. TERUEL

'Asesinos impunes'

El día 6 se recordó a Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA hace veinte años. Bien está el acto de recuerdo y que se instale una placa en el lugar donde fue asesinado, como se ha hecho con otras víctimas. Bien está que exista una fundación dependiente de las Cortes de Aragón que lleva su nombre, pues fue letrado mayor en ellas; que sea hijo adoptivo de Zaragoza, que tenga la Medalla de Honor de las Cortes, y que un puente sobre el Ebro lleve su nombre. Pero además de estos actos que nos ayudan a mantener su recuerdo, hay que insistir en el hecho de que sus asesinos todavía no han sido juzgados, y que quedan más de trescientos asesinatos de ETA en el mismo caso. No debemos olvidarlo, hay que perseguir, juzgar y encarcelar a los asesinos, al margen de las ideas que argumenten. Y respecto a las organizaciones que les han apoyado y ahora los homenajean, no cabe que nos contentemos con afirmar que son legales y que merecen respeto, no, no merece ningún respeto quien se vale de la violencia para imponer sus ideas, por eso lo único que cabe es decir que soportamos tales organizaciones porque la ley las ampara, pero respeto, ninguno.

Luciano Ibáñez Dobón. Fuentes de Ebro (Zaragoza)

'Libertad sin responsabilidad'

Libertad es la capacidad del ser humano de obrar según su voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Nací en tiempos en los que hasta besarse estaba prohibido. La libertad no existía y por ello se luchaba en todos los frentes: en el social, en el político y en el humano. Hoy tenemos la suerte de ser libres, porque ser libres es poder disponer de tu tiempo, de tu vida, sin nadie que te marque las pautas. Pero la responsabilidad es el precio de la libertad. Libertad y responsabilidad son dos valores emparentados. No puede haber la libertad que se pretende en una sociedad en la que no haya responsabilidad en todos los órdenes: privado, social, público, político. Ayuso, en ese casino elitista que es Madrid, ha llevado su campaña bajo el mantra de la libertad, pero se olvida de la responsabilidad. Con su cinismo y soberbia, desafiando al Gobierno central, permitió que bares, restaurantes o toros, en este tiempo de pandemia, permanecieran abiertos, mientras en las demás provincias las medidas eran más drásticas. Eso ha contribuido a que Madrid tenga la mayor tasa de infección del país y la mayoría de los casos de cuidados intensivos. Es curioso que quienes más apelan a la libertad en sus discursos políticos son aquellos que nacieron en democracia, de buenas familias, pero se olvidan frecuentemente de aquellos que lucharon por ella y hoy han perdido todo por lo que lucharon, al permanecer en la pobreza, sin las mínimas necesidades básicas.

Daniel Gallardo Marín. ZARAGOZA

'Peaje a la España vaciada'

Justificado por la falta de fondos para la conservación de las carreteras y disfrazado bajo la bandera de la sostenibilidad, se anuncia la posibilidad de que a partir de 2023 comencemos a pagar por el uso de la red de carreteras en España. Una especie de peaje o impuesto que no pagarían todos ni sería progresivo y que repercutiría mucho en la población rural. La ‘España vaciada’ no dispone de medios de transporte colectivos y los centros de trabajo a menudo se encuentran a decenas de kilómetros, al igual que los centros de salud, hospitales, institutos y multitud de servicios. El uso del automóvil y de la red de carreteras no es opcional en el medio rural. Ya tenemos sobrecostes en muchos productos por residir en el medio rural, pagamos lo mismo las telecomunicaciones que en las ciudades cuando el servicio es peor, afrontamos el coste de depender del automóvil para desplazamientos a servicios esenciales y a centros de trabajo y un largo etcétera de factores que no hacen más que contribuir a la paulatina pérdida de población rural. La centralización ni es justa ni es sostenible. Apostemos por un modelo territorial cohesionado, sin territorios vacíos, antes de que la situación sea irreversible. Necesitamos políticas que inviten a quedarse e invertir en el medio rural, no a abandonarlo.

Jorge Solanas Jiménez. LECIÑENA (ZARAGOZA)

'A horas punta'

El sistema de vacunación no es equitativo, ya que se discrimina al sector de las grandes superficies, empleados que están frente al cliente diariamente y no se les tiene ninguna consideración. Y en el transporte público, a horas punta, vamos como corderos unos junto a los otros sin separación alguna. Se les ha comentado montones de veces a los responsables y no hacen caso alguno. Seguimos como siempre, pero con la salvedad de que estos políticos son incapaces con el dinero que cobran de poner una mínima solución a este conficto.

Roberto Lagunas Pisón. ZARAGOZA

