Cartas al director de HERALDO: 'Nuestra veterana plaza de los Sitios'

'Nuestra veterana plaza de los Sitios'

La plaza de los Sitios ha sido remodelada, se han levantado los jardines realzándolos. Los bancos son nuevos. Y se ha reparado el adoquinado. La plaza se libró hace unos años de lo que pudo ser una agresión contra ella, pues se había proyectado construir un aparcamiento justo debajo de la misma sacrificando más de sesenta árboles históricos. Afortunadamente, el proyecto se quedó en un mal rollo y el sentido común se impuso. En su origen la plaza de los Sitios se llamaba plaza de Castelar, pero en 1940, con la dictadura, pasó a llamarse de José Antonio, aunque la gente siguió usando el nombre anterior bastantes años: ¿dónde vas a estar?, en la plaza Castelar. Iban las mamás con los niños; en esto ha cambiado poco, aunque ahora se deja a los hijos al cuidado de otras personas. Antaño se veían niños con el ama o niñera con uniforme blanco. Esporádicamente aparecía una barquillera que hacía las delicias de los niños. En una esquina de la plaza estaba el quiosco de la música. Los domingos y días señalados la banda municipal amenizaba el ambiente con sus interpretaciones, en las que no faltaba ‘Suspiros de España’, ‘Los Sitios de Zaragoza’ y para terminar la ‘Jota de la Dolores’, que arrancaba enardecidos aplausos entre el público. Paseaba por la plaza una pareja de guardias por si se requería su presencia, aunque lo normal era que no pasase nada. De vez en cuando corregían a algún niño que se metía en los jardines. Educados, saludaban a la persona y eran a su vez saludados, intercambiándose algunas palabras en este contexto. Eran el prototipo de los ‘bobbies’ ingleses o de la policía de barrio que intentó instaurar en su día para Madrid Tierno Galván. Eran la autoridad cercana. Nada que ver con la prepotencia o estilo ‘Terminator’ que hoy se observa en otros lugares.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

'Orinar en la calle'

Utebo, 2 de mayo, 21.45. Salgo de mi casa a tirar la basura. ¡Sorpresa! Ya no son solo los perros los que orinan en las fachadas. Mujer, de unos 50, con falda negra, medias y ropa interior bajadas, dejando sus secreciones líquidas en la puerta de mi casa. No me puedo creer lo que estoy viendo. Gente pasando por la calle y la mujer impasible. Cuando la increpo me llama algo que rima con pizarra, tabarra, cigarra... Ella, sí, la que está esparciendo muestras biológicas en mi casa, me dedica esa palabra a mí. Se acabó el monopolio de los perros, la gente está reclamando también la calle como W. C. "Utebo city, ciudad sin ley".

Silvia Ibáñez Cambra. ZARAGOZA

'Un bando de hace cien años'

"El director general de Seguridad ha manifestado que mañana se publicará el anunciado bando contra los piropos. En el bando se dictan severas medidas para la represión de las indecencias callejeras y de la bestialidad de muchos individuos". HERALDO tiene un rincón muy curioso en el que se recogen noticias de hace cincuenta y cien años. Esta se publicó en abril de 1921. Parece que hace un siglo ya había preocupación por proteger a las mujeres de ciertas actitudes en la calle, no es algo de ahora. Una época en la que las mujeres tuvieron más derechos que un par de décadas después.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

'El síndrome de fatiga crónica'

El 12 de mayo se celebra el Día del Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) o Encefalomielitis Miálgica, enfermedad multisistémica crónica y sin tratamiento que se desata después de una infección viral. Afecta en un 80% a mujeres de entre 30 y 40 años, que tienen una vida activa y llena de proyectos que la mayoría debemos abandonar a causa de la enfermedad. El SFC provoca un fallo en la producción de energía celular a nivel metabólico, con lo que cualquier esfuerzo produce síntomas desproporcionados como taquicardia, migraña, intolerancia ortostática o disnea. Muchas enfermas de covid persistente están desarrollando esta misma enfermedad, que ha sido estigmatizada y desatendida durante décadas. Me gustaría reclamar nuestros derechos como enfermas, llamar la atención sobre esta terrible enfermedad que nos deja sin vida en mitad de la vida y reclamar fondos para investigar y tratar a tantas enfermas que deseamos ser parte activa de la sociedad.

Teresa Álvarez Martínez. ZARAGOZA

'Demasiados desatinos'

El presidente del Gobierno y líder de los socialistas, o más bien de los sanchistas, cada día pierde más apoyos. Hasta el expresidente Felipe González se ha visto obligado a dejar claro que la gestión de Sánchez es un desastre. Su mensaje es claro: «Cuando todo está mal, aparece un tío y dice que está bien y que el futuro es cojonudo»; y además le recrimina no estar viviendo la realidad del sufrimiento. Ha venido a sumarse a los Leguina, Redondo y tantos otros insignes socialistas que ya no le apoyan. Ponen de manifiesto el caos en su gestión y el negro futuro que espera a los españoles. Lamentablemente, esta nefasta gestión está trascendiendo a Europa y en nada nos va a ayudar a salir de la crisis. Ofrecer populismo como forma de gobernar es muy perjudicial. Sánchez debería meditar muy seriamente en un profundo cambio en su gestión. De seguir así España camina al caos y al fracaso. Salir de la crisis económica- social que padecemos va a resultar imposible, sino se gobierna en serio.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

'El mercado de Binéfar'

Hoy 12 de mayo tendríamos que estar en nuestro puesto del mercado mensual de Binéfar. Por la vacunación, ha sido anulado. Entre todos los concejales, alcalde, consejeros... no han encontrado ubicación para las dos cosas, aunque Binéfar dispone de muchos espacios públicos y pueden trasladar el mercado al centro, ya que cuando le ha interesado al Ayuntamiento nos ha movido. Somos trabajadores, pagamos nuestros impuestos y no tienen derecho a jugar con el pan de nuestros hijos. Binéfar ha sido el pueblo donde más tiempo hemos estado parados, meses sin una simple llamada ni devolución de nuestro dinero, que pagamos a principios de año. Día 8 de mayo, mercado de Monzón. Nos separan 10 kilómetros y qué diferencia. Damos las gracias por el trabajo bien hecho al alcalde y su equipo. Hasta el 10 de mayo no hemos tenido comunicación del Ayuntamiento de Binéfar, una simple llamada que no ha permitido ni trasladar nuestro malestar. ¿Dos días de antelación? Muchos con el género comprado y las previsiones hechas. ¿Quién nos va a pagar las pérdidas? Somos autónomos que solo pedimos que nos dejen trabajar.

José Manuel Martínez Gascón en representación de vendedores ambulantes de Binéfar

