'Carta a Ursula'

Querida Ursula: me atrevo a escribirte esta carta por varios motivos.

En primer lugar, porque hoy en día escribir o mejor dicho recibir una carta postal es casi un acontecimiento extraordinario. También porque en mi país, España, estos últimos días el correo postal ha tenido gran protagonismo al recibir algunas personas que se dedican a la política cartas con amenazas; hecho condenable y al parecer no tan extraordinario que ha servido, una vez más, para polarizar de manera irresponsable a la opinión pública.

Aunque realmente el verdadero motivo de esta carta es agradecer al señor Charles Michel la oportunidad que me ha proporcionado para atreverme a escribirla. Seguramente, tú ya sabías antes de ir a Ankara lo que toda Europa ahora sabe que conoces bien: en nuestra sociedad, europea, occidental y desarrollada, todavía existen personas que tratan a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, de manera diferente a como tratarían a un compañero. Dicho de otra manera: las mujeres pueden ser tratadas de manera desigual por el simple hecho de serlo. Lo más grave del llamado ‘sofagate’ no es que tuvieras que buscar un sitio para sentarte sino la normalidad con la que tu colega europeo se convertía en espectador pasivo del desplante que te hacían. Efectivamente, tú, al igual que millones de mujeres entre las que me incluyo tenemos voz para denunciarlo y, sobre todo, para trabajar por todas aquellas que sufren situaciones de desigualdad mucho más dolorosas que la de tener que buscar un asiento.

Muy cordialmente, una mujer europea.