Trenes para vertebrar

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los partidos aragoneses para exigir al Gobierno central que asuma el gasto de los trenes regionales deficitarios, pero la oposición le ha acusado de «desvertebrar» la Comunidad con su decisión «unilateral» de dejar de subvencionarlos.

Aragón tiene que defender sus comunicaciones internas porque son una herramienta fundamental para la integración humana y territorial, sin perder de vista el equilibrio entre la rentabilidad económica y la social. Corresponde al Ejecutivo autonómico encabezar esta defensa y negociar con Madrid y Bruselas con habilidad y firmeza.

José Luis Soro ha justificado su determinación de no prolongar el pago de los cuatro millones de euros anuales que cuesta mantener algunos servicios ferroviarios en las líneas de Lérida, Caspe y Teruel con el argumento de que necesita el dinero para llevar el transporte en autobús a todos los núcleos de más de diez habitantes. Lo lógico es que no se pague con dinero autonómico un servicio de competencia estatal. Del mismo modo, se hace imprescindible negociar con el Gobierno no solo el sostenimiento de esos servicios, sino la mejora de las prestaciones y los horarios.

El transporte por ferrocarril es una pieza básica tanto para luchar contra la despoblación de la España interior, prioridad declarada por el Gobierno español, como para la transición energética, objetivo fijado por la Unión Europea. Su promoción, obligada por las razones expuestas, exige unas partidas presupuestarias que la DGA tiene que conseguir de las dos administraciones superiores, que son las competentes y las que disponen de fondos. Si el Ejecutivo español y el europeo quieren articular los territorios desde la economía verde, la red de ferrocarriles es una magnífica palanca.