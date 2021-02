Moscú pierde los nervios

Las afirmaciones del ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, equiparando al opositor Alexéi Navalni con los políticos presos en España por el ‘procés’ ha provocado la lógica reacción del Gobierno español. La ministra González Laya ha recordado a su homólogo ruso que «en España no hay presos políticos, hay políticos presos». De paso, y con razón, ha puesto en duda que el régimen de Vladímir Putin sea una democracia. Las declaraciones de Lavrov son claramente falsas según los principios liberales sustentados en el imperio de la ley. Rusia es una autocracia y España es una democracia plena, según los estándares internacionales más rigurosos.

La reciente condena del líder opositor Alexéi Navalni a tres años y medio de cárcel constituye un inaceptable paso más de la deriva autoritaria del presidente Putin. La escandalosa sentencia ha generado las mayores protestas en el interior del país desde las originadas por el fraude en las elecciones de 2011. También un amplio rechazo internacional, que ayer reiteró en Moscú el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El Kremlin se siente tan presionado que reaccionó atacando al país de origen del emisario de la UE. Sin embargo, esa acusación es tan manifiestamente falsa que, al plantear una comparación entre las garantías judiciales de Rusia y España, solo sirve para evidenciar el autoritarismo del régimen ruso.

En España, todos los ciudadanos tienen asegurados sus derechos y libertades por ley desde hace más de cuarenta años. Aquí no hay presos políticos ni se persiguen ideas; el pluralismo político no solo está reconocido, sino que se ejerce ampliamente con toda normalidad. Por contra, en la Rusia de Putin, el mero hecho de oponerse al gobierno puede suponer una condena. El injusto trato que se dispensa a Navalni, intento de asesinato incluido, no tiene nada en común con lo que ocurre en nuestro país.