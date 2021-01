De Gloria a Filomena

Mientras los efectos de Filomena y de la posterior ola de frío se dejan notar todavía en buena parte de Aragón, especialmente en la provincia de Teruel, hay que recordar que, igual que ha ocurrido en 2021, el año pasado comenzó con un fuerte temporal de nieve, la borrasca Gloria, y que las ayudas prometidas por el Estado para reparar los daños en infraestructuras municipales todavía no han llegado doce meses después. Demasiado tiempo de espera.

Gloria, en enero de 2020, abarcó una menor extensión del territorio aragonés que Filomena, pero la parte oriental de la Comunidad se vio cubierta por las intensas nevadas, que causaron daños muy importantes en la agricultura y, también, en instalaciones públicas de algunos municipios, que se calcularon en un importe de 34 millones de euros. Como ha ocurrido ahora, también en aquella ocasión la provincia de Teruel resultó especialmente afectada, con secuelas en 115 de sus municipios. El Gobierno central, como es obligado ante una situación así, se comprometió a conceder ayudas económicas a los ayuntamientos más perjudicados, pero resulta descorazonador que tuvieran que transcurrir once meses para que se publicara la convocatoria de esas ayudas, que todavía, un año y un nuevo temporal después, no han llegado a los pueblos que las necesitan. La Administración tiene que agilizar los trámites de los fondos para paliar este tipo de desastres meteorológicos, de manera que se hagan efectivos en un plazo más razonable. No es de recibo que pequeños pueblos se vean privados durante tanto tiempo de bienes públicos que prestan un servicio a los ciudadanos; o que sus ayuntamientos tengan que pechar, en sus reducidos presupuestos, con una carga adicional. Ahora Filomena ha vuelto a cubrir de nieve y hielo gran parte de Aragón y una vez más habrá que valorar los daños. Esperemos que las ayudas necesarias para su reparación lleguen antes de que se presente el próximo temporal.