'Sin complejos'

Vivimos en un país con tendencia a hacernos de menos. Supongo que es un complejo heredado de haber sufrido una dictadura que nos aisló durante cuarenta años y que impidió que evolucionáramos al mismo ritmo que nuestros vecinos europeos. Lo cierto es que en los años de democracia, el esfuerzo por ponernos al día en muchos ámbitos ha sido enorme y, a veces, la actualidad se encarga de recordárnoslo.

La semana pasada se celebraron las elecciones en Estados Unidos, un acontecimiento que nos tuvo pegados a los periódicos durante cuatro días. Cuatro. La jornada electoral acabó el martes y hasta el sábado no supimos quién había ganado, y eso que el ganador se anunció en cuanto consiguió los escaños necesarios y no se esperó a tener el resultado final –algunos estados incluso interrumpieron el escrutinio para irse de fin de semana y decidieron reanudarlo por la presión social–. En este país que siempre piensa que va por detrás, los colegios electorales cierran a las ocho y a eso de las doce tenemos un resultado oficial, que puede tardar un día en completarse con el voto por correo. Tenemos un censo claro que garantiza el derecho al voto de los ciudadanos, y que no permite artimañas para discriminar a las minorías a pie de urna. Y aquí no hemos tenido que esperar hasta 2020 para tener a una mujer vicepresidenta, aunque todavía quede tanto por hacer en materia de igualdad… Debemos seguir trabajando para ser mejores en eso y en tantas otras cosas, pero también creernos buenos cuando lo somos.