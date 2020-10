El futuro es ya

Una de las consecuencias de la pandemia es la expansión de la idea de que es imprescindible reinventarse, ya que la enfermedad ha trastocado los cimientos de casi todo. Podemos leer diariamente consejos y maneras aparentemente diferentes de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, pues la gran mayoría identifica esto con la llamada reinvención. Todos estos expertos empiezan a formar parte del paisaje junto a la infinidad de epidemiólogos no titulados que han surgido, como ocurrió en el año 2008 con los macroeconomistas cuando había que refundar el capitalismo.

Que algo hay que hacer, no lo niega nadie. La estructura socioeconómica española resiste muy mal cualquier embate en el nivel de actividad general. He leído por algún sitio que nuestra estructura económica es sustancialmente diferente a la del resto de Europa, y bastante más si la comparamos con los países que mejor superan los problemas. Si no estoy equivocada, creo que, en promedio, el producto interior europeo está compuesto en un 18% por el sector industrial, creciendo esta cifra hasta el 22% en el caso de Alemania, pero descendiendo drásticamente hasta el 15% en el caso de España. Convertirnos en una sociedad del conocimiento cuando el turismo de masas es el motor principal me parece una tarea muy complicada a corto plazo.

Con esa estructura económica, que entiendo que debe cambiar, la universidad española no puede quedarse de brazos cruzados, culpabilizando del poco aporte al cambio que hemos hecho a los recortes. Estos los ha habido y en una cuantía enorme, del orden de casi 10.000 millones de euros en 10 años, pero ello no nos puede servir de excusa. Esta pandemia actual deja ver claramente que nuestra metodología docente sigue siendo mayoritariamente clásica, pero me temo que la crisis que viene, porque viene nos guste o no, pone de manifiesto que nuestros planes de estudio también lo son. La cooperación interuniversitaria está muy poco desarrollada y los erasmus son el mayor logro, pero muy insuficiente en mi opinión.

Esta autocrítica la hago extensiva a nuestra Universidad. En Aragón, hemos avanzado muy poco en una universidad para el siglo XXI. Nuestras titulaciones son casi las mismas desde que finalizó la transformación a Bolonia, de licenciaturas a grados. La falta de capacidad de adaptación a los nuevos modelos la pone de manifiesto el desarrollo raquítico de los estudios de máster. Los graduados de cuatro años deben afrontar su incorporación al mundo exterior con un stock de conocimiento menor que el que tenían los licenciados de cinco años. Para eso se crearon los másteres, para suplir esas carencias con estudios más especializados. Si el resultado es como el actual, apenas un porcentaje minoritario cursa un máster, la situación no se arregla. Ningún fármaco cura desde la caja ni ningún procedimiento sirve si no se aplica.

Este es solo un ejemplo, aunque muy grave y muy importante, de que hay mucho que hacer en la Universidad de Zaragoza. Se habla de la búsqueda de la excelencia como si se pudiera alcanzar este estatus por medio de segregar la comunidad universitaria en una élite excelsa y una masa mediocre. Apoyar unas actividades concretas a costa de otras que son igual o más demandadas es un concepto de modelo universitario que no comparto. Aplicar criterios sesgados para que todas las titulaciones se desarrollen de la misma forma es una visión reduccionista que empobrece a la mayoría. No atender las necesidades de innovación de nuestra sociedad más inmediata pensando que eso no es investigación de excelencia tampoco forma parte de mi visión.

Hay mucho que hacer y esto va más allá de la presencialidad. Va del siglo XXI y de nuestro posicionamiento en él. Va de que sepamos ayudar a encontrar soluciones a los problemas de un país que necesita de todos sus recursos. Esto va de futuro, porque el futuro es ya.