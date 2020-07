Este verano lo pasaremos por aquí. No solo porque coger aviones o trenes apetece poco, sino porque hay algunas cosas que nos gusta mucho hacer. Son estas: ir a por agua a la fuente, desayunar empanadas de pimientos, pinchar con un palo el pan de rana del río, escuchar el sonido de las hojas de los chopos cuando se levanta el aire, tomarnos una cerveza bien fría, ir todo el día en bañador, se ha escapado una gallina, qué bien se va en alpargatas, arreglar un enchufe, muy bueno el vino de la cooperativa, concurso de lanzamiento de piedras, tendrían que pintar el frontón, ponernos morados de buñuelos de bacalao en el bar, ver la tele como quien no ve nada, salen muchos caracoles, bañarnos en el pantano, robar un par de alberges de un árbol, explotar las burbujas del asfalto, oler la grasa de un tractor, comer pipas, aprender a tirar con arco, inflar flotadores, magníficos campos de trigo, reparar los pinchazos de la bicicleta, comer tomates del huerto, rascarnos los picotazos de los mosquitos, va a haber tormenta, a lo mejor pasa un rebaño, contemplar el viaje de una hormiga, las cigarras que no paran, ponernos crema solar protección 50, en la casa hay arañas, coser un botón varias veces, una vecina que te pasa unas mantecadas. Perder el tiempo.

Este es el año de las vacaciones en el pueblo. Y es que si alguien se figuraba que se lo íbamos a poner fácil al coronavirus, por aquí. Este verano lo pasaremos por aquí. Sí.