'Your song'.

Laura está en casa, desde el comienzo del estado de alarma, con Diego, su hijo, que tiene una gran discapacidad y un precario estado de salud; Laura se mira mucho sus dos manos solas, respira hondo varias veces al día, y aguanta gracias a la sonrisa de Diego. Fany atiende las varias líneas de teléfono, que no paran, de la residencia en la que vive mi madre; su voz siempre suena tranquila y paciente, pero cuando la escucho me pregunto si alguna vez se quebrará o se habrá quebrado ya. Paula es enfermera en otra residencia; Paula rompió en llanto hace unos días al llegar a su casa, pero a la mañana siguiente volvió a su trabajo y a pesar del cansancio no quiere faltar ni una sola jornada. Inma defiende la importancia de su puesto de trabajo como cajera en un supermercado, desde el que se empeña en hacer pedagogía para aquellos que todavía no se han enterado, o no quieren hacerlo, de cuánto nos jugamos en este envite.

Conozco personalmente a Laura, Diego, Fany, Paula, Inma. Nos quedan todavía días de confinamiento y muchos más aún de recuperación. Admito, no sin dolor, que, salvando las indiscutibles preocupación e incertidumbre, mis reflexiones y emociones sobre los diferentes aspectos de esta pandemia son a menudo un tanto contradictorias, excepto en lo que se refiere a Laura, a Diego, a Fany, a Paula, a Inma, y tantas y tantos a los que aquí ellos representan: como cantaba Elton John, es para gente como vosotros, que se mantiene encendido el sol. Es para vosotros mi canción.