Los veintiún títulos del Voleibol Teruel

Al margen de los rutilantes Real Madrid y Barcelona, pienso que habrá en España pocos equipos deportivos que puedan presentar, en los últimos quince años, una colección de trofeos como los conseguidos por el Club Voleibol Teruel. Siete ligas nacionales, seis copas del Rey –la última ganada el pasado domingo frente al Unicaja– y ocho supercopas. Ahí es nada, veintiún títulos en la primera categoría nacional de esta especialidad deportiva desde que el equipo se profesionalizó en el año 2005. Todos los aragoneses debemos sentirnos orgullosos y aplaudir esa trayectoria. Que demuestra además que Teruel no necesita que venga nadie a hacerle el favor de ponerlo en el mapa. Lo señalan desde siempre el esfuerzo y el tesón de los turolenses. Es verdad que el voleibol no es un deporte que arrastre masas de seguidores, aunque en la ciudad del Turia llena continuamente el pabellón de Los Planos. Pero que sea un deporte ‘de minorías’ no les resta ni un ápice de mérito al equipo, a sus impulsores y a su afición. Como mérito tiene la multitudinaria celebración de las Bodas de Isabel de Segura, que permite que uno se sumerja durante algunos días en el ambiente de una ciudad medieval. Y que es otra historia de éxito escrita por la participación popular y el trabajo y el talento de los ciudadanos de Teruel. Faltan ya pocos días para la próxima edición.