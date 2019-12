Escenas parlamentarias

"Hay que leer más a Wenceslao Fernández Flórez y a Luis Carandell", pide el columnista Rafa Latorre tras narrar la atrabiliaria constitución del Congreso. Latorre concluye que Fernández Flórez, magníficamente estudiado por José-Carlos Mainer, es el "mejor escritor gallego menos leído" : libros como ‘El bosque animado’ o sus crónicas parlamentarias, recogidas en ‘Acotaciones de un oyente’, que le valieron el premio Mariano de Cavia, así lo atestiguan. Flórez falsificó su edad para dirigir el ‘Diario Ferrolano’. Tenía 18 años y le faltaban cinco para la edad reglamentaria, una precocidad que no era extraña hace un siglo y que hoy parece asombrosa: llamamos ‘niña’ a Greta Thunberg, una chica que cumplirá 17 años en enero. El escritor y periodista coruñés cultivaba el humor: "Aún no se vulneró aquel precepto de que la nación no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona (...) -escribió en 1916-. Es de unas cuatro o cinco, que tienen hijos, yernos, tíos, primos, sobrinos y cuñados, en todos los puestos y en todas las Cámaras". Hoy tendría mucho que escribir: Bildu y ERC desprecian la ronda de consultas convocada por el Rey, pero el primero aspira a tener grupo propio en el Congreso y el segundo espera que el PSOE haga gestos (¿dónde está la línea con la cesión?) para que Sánchez sea presidente.