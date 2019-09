Ruleta rusa electoral

Las elecciones las carga el diablo. Es la frase de moda entre los políticos, que de esta manera parecen advertir a la bola de cristal monclovita, manejada por Iván Redondo y Félix Tezanos, de que puede estar próximo el día en el que fallen sus pronósticos. Pero lo cierto es que hasta ahora no le ha ido mal a este PSOE de Sánchez con sus personales apuestas orgánicas y electorales. Es su particular juego de la ruleta rusa política, que por contraposición no le está sentando tan bien al país y a los españoles. Ahí están las correcciones a la baja del crecimiento económico y de la creación de empleo, coqueteando y lanzando guiños perversos a otra recesión de la que el gobierno -como ya sucedió con Zapatero y Solbes en 2008- parece no enterarse. ¿Volverá a estar la recámara vacía cuando Sánchez apriete el gatillo del 10-N? Está por ver, las urnas dirán, pero por mucho que las encuestas apunten bien a la diana (crecimiento del PSOE a costa de Podemos) lo que el selecto club de los asesores pasan por alto es que esos mismos sondeos están a punto de convertir a Pablo Iglesias en cooperador necesario para formar gobierno. Es decir, con menos votos y menos diputados Podemos puede ser pieza imprescindible y hasta decisiva para una mayoría parlamentaria. Entonces las exigencias y los vetos se podrían volver contra Sánchez como un bumerán, el tiro por la culata. Las elecciones las carga el diablo, cierto, pero las armas las suelen disparar indebidamente los necios.