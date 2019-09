¿Aragón? Bien y cohesionado

Por si no lo sabían, Aragón va bien, como España en tiempos de Aznar y todas aquellas burbujas que acabaron estallando en forma de crisis. Las estadísticas son solo eso –algún politólogo llegó a advertir del "terrorismo de las cifras"– y por eso hay quien cree que no debemos hacer demasiado caso de lo que digan el Inem o la Seguridad Social. Dicen que España y Aragón acaban de tener los meses de julio y agosto con peores cifras de empleo de los últimos diez años, como para echarse a temblar, pero desde las plantas nobles de la DGA la vista es otra. "El empleo sigue evolucionando muy positivamente. Aragón es la Comunidad donde más ha bajado el paro desde julio de 2015", dejó escrito el presidente Lambán hace apenas un mes.

La perspectiva es completamente distinta desde las cúpulas doradas del Pignatelli. La panorámica es tan ideal y tan idílica que, cuando el gobierno se ve forzado a cesar –antes incluso de tomar posesión– al director general ‘indepe’ y creador de gigantes esteladas iluminadas que le había colado Podemos, su portavoz, Vicente Guillén, dice que este hecho demuestra que el cuatripartito "está cohesionado".

Como si Lambán no quedara en evidencia ante su propio discurso o no hubiera tenido que levantar el teléfono para ordenar la destitución fulminante a la que Podemos se resistía inicialmente. Como si el PAR de Colón saliera favorecido en una foto con quienes quieren romper España y esa ya no fuera una de sus líneas infranqueables... Pero todo en orden, oigan. Y Aragón, muy bien y cohesionado.