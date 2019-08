Investidura, presupuestos y elecciones

La estrategia del líder socialista, Pedro Sánchez, de tensar la cuerda y esperar hasta el último segundo para doblegar a Pablo Iglesias y lograr la investidura tiene muchos más riesgos que repetir las elecciones generales. Si en el acuerdo para seguir en la Moncloa no está incluido el pacto para los presupuestos del Estado para 2020, los problemas se van a complicar, porque volverá a suceder lo mismo que en 2019 y la economía española, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no están para soportar que las cuenta estatales tengan que prorrogarse por segundo año consecutivo. Pero además, es imposible gobernar en esas circunstancias, por lo que habría que plantearse igual convocar nuevamente las urnas.

El fracaso aún sería más sonoro que repetir elecciones el 10 de noviembre. Por esa razón en el PSOE barajan como principal opción volver a votar. No es el único argumento. Los socialistas están convencidos de que si no hay un acuerdo de investidura que incluya los presupuestos para 2020, los de Iglesias le pasarán factura a Sánchez bloqueando las cuentas, y lo mismo harán los independentistas catalanes y vascos tras la sentencia del ‘procés’, con o sin Podemos en el Consejo de Ministros. Sin ellos, no suman mayorías. Tras el 10-N puede haber otras opciones. Ahora, no lo parece. Salvo que Cs o PP salgan al rescate. Y es muy poco probable.