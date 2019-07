El bloqueo político es una irresponsabilidad

Los dirigentes políticos no están a la altura de la sociedad española. No es una novedad, pero es preocupante ver la decadencia que se ha instalado en todos los partidos desde hace once años, sobre todo en los autoproclamados a ser la regeneración: Ciudadanos y Podemos.

El despropósito protagonizado por PP, Cs y Vox en los ayuntamientos, en Murcia y en Madrid, sin que nadie dimita, y la negativa de Albert Rivera a abrir una vía de centralidad en Aragón con PSOE y PAR y en España, para que el cuestionable Pedro Sánchez no tenga que echarse en manos de podemistas, nacionalistas, independentistas y proetarras, han viciado el sentido de la política. La guinda la está poniendo Podemos por las necesidades personales de Pablo Iglesias que poco tienen que ver con la política.

El bloqueo al que están sometidas las investiduras a nivel nacional y en varias comunidades, entre ellas Aragón, anuncia que habrá que repetir elecciones. Una absoluta irresponsabilidad que recae en todos los partidos sin excepción, aunque Cs y Podemos sean los que han marcado esta estrategia.

Y además para nada, porque apenas cambiará la suma de los dos bloques, pese a que Vox, Cs y Podemos –que tendrá la amenaza de Errejón–, pierdan escaños. Un esperpento.