Riesgo de parálisis

La reunión que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantuvieron ayer evidenció la distancia cada vez mayor que separa al presidente en funciones y a su socio preferente, lo que augura una investidura fallida dentro de dos semanas y amenaza con provocar una repetición de las elecciones el próximo 10 de noviembre. Más allá de los movimientos tácticos de todos los partidos, es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad: España necesita una mayoría estable desde la que desarrollar un programa de gobierno para cuatro años.

A menos de dos semanas para la sesión de investidura programada para el próximo día 22, la repetición de las elecciones generales el 10 de noviembre está cada vez más cerca. La nueva reunión entre Sánchez e Iglesias, la quinta desde las elecciones del 28 de abril, acabó ayer como el rosario de la aurora, sin lograr ningún acercamiento e incluso enconando sus posiciones. Socialistas y podemistas intercambiaron agrias acusaciones sobre la falta de voluntad de la otra parte para pactar. En realidad, PSOE y Unidas Podemos no están negociando, sino que protagonizan un pulso para ver quién impone su tesis: Sánchez quiere un Gobierno en solitario e Iglesias pretende sentarse en el Consejo de Ministros. Este pulso amenaza con mantener la parálisis política del país que se arrastra desde 2015.

Esta parálisis, de cualquier modo, no es responsabilidad exclusiva de PSOE y Podemos, sino también de todos los demás partidos, que igualmente pueden negociar y pactar. De hecho, no son las preferencias de los electores, expuestas en las urnas, las que están conduciendo al sistema a un callejón sin salida, sino la gestión de los jefes de filas, que no están a la altura de la responsabilidad que se les ha conferido democráticamente. La lógica del sistema constitucional no es la ‘vetocracia’, sino la conformación de una mayoría parlamentaria para gobernar el país desde la estabilidad.