'Mister Pesc' volverá a ser español

Que las elecciones europeas coincidieran con las autonómicas y municipales fue una gran suerte. La participación subió 20 puntos, aunque no es posible saber cuántos de ellos corresponden al arrastre de los votos de casa. Al calor de la campaña, y también por el mérito del equipo de comunicación, pudimos refrescar datos que son un antídoto contra el euroescepticismo. Por ejemplo, que más de la mitad de las normas que aprueba nuestro Parlamento son transposiciones de directivas de la Unión, que incluyen desde el etiquetado de los alimentos hasta medidas contra la contaminación, o que de Bruselas vienen decisiones como la supresión del ‘roaming’, por no hablar de los fondos que han transformado, desde hace décadas, España. La UE refleja los males de sus Estados miembros, y estos días hemos visto a sus líderes bloqueados a la hora de repartir los puestos más importantes. En un Parlamento muy fragmentado, no solo los bloques ideológicos cuentan, cada país lucha por colocar a sus representantes en puestos clave. El PSOE aporta el mayor número de diputados al grupo socialista europeo. De ahí que el cargo de Alto Comisariado para Política Exterior -el ‘mister Pesc’ que ya fue Javier Solana- vaya a recaer en Josep Borrell, lo que es un buen altavoz, también, para España.