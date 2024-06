Victoria Abril se sincera en Huesca: "Empecé a hacer cine porque no quería ser secretaria"

La presencia de Victoria Abril ha provocado una gran expectación. La actriz que en la noche de este martes recibe el Premio Luis Buñuel del Festival Internacional de Cine de Huesca como homenaje a toda su trayectoria profesional, desarrollada entre España y Francia, que es este año el país invitado del certamen.

Decenas de personas la han esperado en la plaza López Allué, en el centro de la ciudad, para hacerle llegar su admiración a aplausos por estos 50 años, que celebra en 2024. Ella no ha defraudado. Vestida rojo y naranja, con el pelo recogido en un moño, ha bajado del coche y ha firmado el cartel con su fotografía: "Muchas gracias por este reconocimiento a mi carrera! Mis bodas de oro profesionales!"

Con mucha simpatía y oficio ha facilitado la toma de imágenes y ha sonreído a quienes le han gritado ¡bravo! y ¡guapa! Victoria Abril ha sido la protagonista de 'Vermú con...', conversaciones a la hora del aperitivo en la terraza de Ultramarinos La Confianza. De la mano de Luis Alegre, cineasta y profesor, la artista ha repasado por décadas su trabajo, rebobinando su películas desde la primera a la última, en compañía de quienes han escuchado absortos su relato. Ha sido como un viaje a la España de la Transición.

Victoria Abril (Madrid, 1959) ha contado que ella empezó a hacer cine no porque quisiera ser actriz sino porque no quería trabajar como secretaria. "En aquellos tiempo, cuando a los 14 años terminabas el colegio, te ponías a aprender mecanografía para encontrar un empleo como secretaria", ha explicado. Pero ella, que quería ser bailarina clásica, no quería ir a una oficina.

"Iba a empezar en septiembre y en abril mi profesora de ballet en el conservatorio me dijo que su marido, Francisco Lara Polop, buscaba una chica para la película 'Obsesión'", ha contado. Ella se presentó a la prueba, "pero al llegar vi a tantas jóvenes tan guapas, tan bonitas, que las dejé pasar a todas delante", ha recordado. A las 21.00 pasó Victoria Abril y el director del filme, en vez de hacerle leer empezó a hablar con ella entre otras cosas de su preparación en el baile. "Yo piquito tenía y después de la conversación me dio el guion, me dijo que lo leyera y que si me gustaba fuera el lunes (era viernes) a firmar el contrato con mi madre", ha precisado.

Ahí comenzó todo. Una fulgurante carretera que ha llevado a Victoria Abril a trabajar con los mejores guionistas y directores españoles y a conseguir, entre otros premios, dos veces la Concha de Plata en San Sebastián (por 'El Lute: camina o revienta', en 1987 y 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto', en 1995) y el Oso de Oro en Berlín (por 'Amantes', en 1991) respectivamente. También el Goya, que ha sido un galardón que se le ha resistido.

Fue cuando ya llevaba un año trabajando en el cine cuando decidió que era esto a lo que ella quería dedicarse. En la segunda mitad de los años 70 su popularidad se disparó en España al formar parte como 'azafata' del histórico concurso 'Un, dos, tres… responda otra vez' de Narciso Ibáñez Serrador para Televisión Española. Pero dejó atrás las famosas gafas redondas y empezó a trabajar con Vicente Aranda, Agustín Díaz Llanes y Pedro Almodóvar, que son los que han marcado su carrera, aunque "todos los directores con los que he trabajado me han aportado algo", ha afirmado.

Con Carlos Saura

También ha rodado con Carlos Saura (Huesca, 1932- Madrid 2023). Victoria Abril fue una de las actrices de 'El séptimo día' (2004), cinta inspirada en el crimen de Puerto Hurraco, masacre acaecida en la Extremadura profunda que conmocionó a España en 1990. Del director oscense ha señalado que trabajar con él "fue genial". "Fueron tres días de rodaje intenso y él es el realizador más fértil que he visto en mi vida, ya que por esas tres jornadas recibí el premio de la Unión de Actores". La mención al cineasta oscense ha recibido los aplausos del público, que ha recordado con algún comentario, precisamente, todas las películas aludidas durante el vermú.

Abril, que eligió su apellido artístico por el mes que vio en una agenda mientras hablaba por teléfono, ha derrochado carisma y sonrisas. Sobre el Premio Luis Buñuel ha manifestado: "En el año que celebro mis bodas de oro profesionales, me lo merezco". "Vicente Aranda me decía que los premios son el principio del fin, pero ahora ya..." ha bromeado. Además, ha anunciado que este miércoles acude al programa 'El Hormiguero', de Antena 3, y que va a llevarse el galardón recibido en Huesca, que curiosamente, representa una hormiga, un insecto que fascinaba al cineasta aragonés. "Y les diré que os tengan en cuenta y que os publiciten más (al Festival de Huesca)".

'Medusa' en Mérida

El 2024 supone las bodas de oro profesionales para Victoria Abril, una fecha que va a celebrar por todo lo alto con su regreso a las tablas encabezando la obra de teatro 'Medusa' bajo la dirección de José María del Castillo. Tras 45 años sin pisar los escenarios en España, en verano arrancará como protagonista esta espectacular superproducción efímera (10 días) en el Teatro Romano de Mérida.

Será una oportunidad única donde Abril, desde la aceptación, volcará todo su magnetismo y pasión para no dejar indiferente a nadie, "porque estoy como Medusa, hasta la mismísima ultima escama de Equitea, de que se tergiverse y se manipulen los hechos", como ella misma ha dicho este martes.

Esta reformulación del clásico mito sobre el temido monstruo con cabellos de serpiente y mirada petrificadora se verá del 31 de julio al 11 de agosto en el célebre certamen de la ciudad extremeña, para luego pasar por el Festival de Sagunto (17 y 18 de agosto) y el Festival Niebla en Huelva (24 de agosto).