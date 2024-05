La zaragozana Leticia Sanz completa un excelente paso por el concurso 'Saber y ganar'

Leticia Sanz concluyó el pasado 22 de mayo su participación en el programa de La 2 ‘Saber y ganar’. El hecho había ocurrido antes, ya que este veterano espacio emite espacios grabados con anterioridad, pero la periodista (Zaragoza, 1985) apareció por última vez en la pantalla este día concreto, en el que se consumó su eliminación tras completar 29 días de concurso. Las palabras ‘excéntrico’ y ‘principio’ condenaron a la aragonesa, que se tomó el golpe con la misma sonrisa franca y aplomo que ha exhibido durante su mes mediático.

“He recibido mucho cariño de la gente -apunta Leticia, afincada hace años en Madrid- y si te digo la verdad, aún no me hago a la idea del todo; tengo la impresión de que realmente no soy esa persona que sale en la tele -afirma, riéndose- aunque sí me parece maja la chica. Madrid es muy grande y no me paran por la calle, pero sí me han dedicado frases chulas varias veces; estos días, por ejemplo, ya me han dicho que les daba pena mi eliminación. Soy muy insegura y no tengo mucha autoestima; para los que somos así, ver que la gente te acepta y te quiere hace ilusión”.

Leticia Sanz fue eliminada en El Reto del citado día 22. “Te ponen siete palabras que debes descubrir en 50 segundos contando solamente con las tres primeras letras y las definiciones que te dan, se trata de ir casando definición y palabra. Si no lo consigues, te vas a casa”. La zaragozana se vio ante El Reto 12 veces. “Los periodistas salimos del lío en estas situaciones, nos toca manejar la presión a diario. En el programa he tenido compañeros y compañeras mucho mejores que yo, que sin embargo sufrieron más de la cuenta en esa situación límite.

El afecto del equipo

Nada más confirmarse la eliminación de Leticia, Jordi Hurtado le dio un gran abrazo. “Le dio pena, sí, no lo disimuló. Me quedé un poco parada, no sabía si tocarle… igual me chupaba la energía, ya sabes -dijo Leticia, riéndose con ganas y haciendo suya por un momento la leyenda de la inmortalidad del prsentador- pero no, en serio, fue majísimo. Lo mismo Elisenda, Pilar… el equipo está lleno de gente encantadora y te hacen sentir muy bien. Volveré en enero para los programas de los Magníficos. Eso, que da pena irse, pero es ley de vida, en un concurso tiene que haber rotación”.

Los programas de los Magníficos (concursantes con más de 7.000 euros de botín: no hay muchos aún este año) se emitirán el próximo febrero. Hasta entonces, esta nueva componente distinguida del mundo ‘saberyganárico’ no se desengancha del todo del programa. “Hay varios grupos de whatsapp de exconcursantes, yo estoy en uno: es como terapia de grupo, de vuelta a la realidad. Salir de aquella burbuja te deja algo vacía, y charlar con gente que ha experimentado aquello ayuda a regresar a la realidad”.

En su trabajo, el ambiente también ha sido impecable. “Me han apoyado mucho adelantando vacaciones, cambiando turnos... Ten en cuenta que vivo y trabajo en Madrid, y las grabaciones eran en Sant Cugat. Es un programa diferente: no vas realmente por la pasta, se gana mucho menos que en otros, pero es emocionante y el premio siempre viene bien, claro. Yo me he llevado 13.000 euros en 29 programas, muy poco en relación a otros concursos que te dan lo mismo o más en dos horas. Ha sido agotador: sesiones larguísimas de estudio, los viajes… Al final, no descansas. Me iba los lunes por la tarde y no sabía si regresaría el martes al mediodía, en caso de que fuera mal, o el miércoles por la noche si iba bien. Se pone la vida patas arriba, pero ha valido la pena”.