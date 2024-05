El escritor Alejandro Palomas reivindica la "voz interna" en la Feria del Libro de Huesca

Dicen que quien no está a gusto solo es porque no está bien con uno mismo. De soledades y silencios ha hablado este viernes en Huesca el escritor Alejandro Palomas, encargado de inaugurar la 40ª Feria del Libro, que se desarrolla en la capital oscense hasta el 2 de junio con la participación de más de 70 autores y de 17 librerías y editoriales.

Palomas (Premio Nadal 2018) ha hablado sobre pregonar la verdad. Así ha titulado su intervención ante decenas de lectores que han acudido a la primera jornada del certamen. El escritor ha reivindicado la voz de cada uno para poder "distinguir lo real de lo ficticio, en un momento en el que hay tanto ficticio suelto".

Según ha dicho, "los escritores y los lectores tenemos una voz interna, con la que leemos y con la que escribimos y esa voz está empezando a ser lo único real, lo único de lo que nos podemos fiar". En su opinión, tenemos que empezar a deconstruirnos porque "hemos creado un gran monstruo en cuanto a la no comunicación y hay que ir hacia atrás y empezar a comunicarnos de viva voz".

El aclamado autor ha contado que hace unos años vio una serie de televisión, 'Years and years', que "me dejó loco porque alguien imaginó justo los que estamos viviendo ahora: esa no comunicación revestida de hipercomunicación". "Por eso vivo en el campo, porque hay silencio y veo que lo que no queremos es el silencio, ha subrayado.

El escritor ha manifestado que se preocupa mucho porque su verdad "no se no se diluya". También ha apuntado que las ferias del libro "son muy necesarias" y no se trata de un lugar donde se viene solo a comprar. "Esa es la excusa, pero el fin es que vengan niños y jóvenes y que entiendan que de la literatura se habla, como se habla de fútbol (aunque no sé por qué)", ha apostillado. "También se puede hablar de libros, literatura, emociones, mundos, imaginación..., de cosas que se pueden hacer sentado en una silla", ha añadido.

Alejandro Palomas ha firmado ejemplares de su último libro, 'El tiempo que nos une'. Después, tenía previsto actuar con un monólogo, 'Huérfanos somos' en la sala Genius del Bendita Ruina.

Concejales del Ayuntamiento de Huesca ha acudido a la inauguración de la Feria del Libro de Huesca para mostrar su apoyo a los libreros oscenses. La alcaldesa, Lorena Orduna, ha subrayado el valor de la cultura para cohesionar la ciudad y ha destacado la importancia del comercio para la vitalidad de la capital oscense. Además, ha ensalzado el tesón de los libreros y el tesoro que suponen los libros de papel en tiempos de digitalización.

El acto de inauguración ha empezado con las recomendaciones y consejos de varios integrantes del Club Bibliojoven de las Bibliotecas municipales y las intervenciones del director de la Feria, Fernando Arguis; el director general de Cultura, Pedro Olloqui; el diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz y Raúl Benito, en representación de CEOE-Cepyme Huesca y de la Asociación del Comercio.

La Feria del Libro abre sus puestos este sábado a las 12.00 con un cuentacuentos. Durante la jornada habrá ocho presentaciones y firmarán 14 autores.