Antonio Pagudo: "Quien venga a ver esta comedia va a salir con muchas ganas de fiesta"

A grandes rasgos, ¿cómo definiría esta comedia que presentan hasta el domingo en el Principal?

‘La comedia de los errores’ es una de las primeras obras de Shakespeare. En ella el autor juguetea en una ciudad, Éfeso, donde empiezan una serie de líos y complicaciones con los personajes. Lo que ha hecho Andrés Lima, el director de esta obra, ha sido convertirla en una especie de celebración donde hay música, donde bebemos en una playa, y donde los actores lo pasamos muy bien. Es, sobre todo, una fiesta interpretativa. El teatro se convierte en un espacio donde disfrutamos, donde nos reímos de los errores y donde podemos ver un elenco que interpreta una obra de 25 personajes, porque solo somos seis actores, y ahí empieza toda esta locura.

¿Refleja fielmente el texto original?

Básicamente, quien quiera escuchar a Shakespeare lo va a poder hacer a través de la versión de Albert Boronat, y va a salir con muchas ganas de fiesta, que es lo que se pretendía desde el principio.

¿Cómo definiría su conexión con el resto de actores?

Es perfecta, y además necesaria para desarrollar este tipo de trabajo. Es un espectáculo muy técnico, en el que hay muchas entradas y salidas, mucha precisión en la ejecución, pero luego también tiene un componente de frescura y de conexión absoluta. Tenemos muchísimas cualidades diferentes entre todos. Además de Pepón y yo, está Avelino Piedad, que toca el piano e interpreta a unos personajes muy locos; Esteban Garrido, que también hace de DJ; Rulo Pardo, que es un actor ya conocido por su compañía Sexpeare, y Fernando Soto, que aporta su solidez como director e intérprete.

El montaje viene avalado por su éxito en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida...

Fue un exitazo. Andrés Lima le ha dado una vuelta para complicar esta comedia más todavía que necesita también complicarle un poquito la vida, y a través de los errores conseguimos esa conexión con el público. Los espectadores están muy pendientes de lo que sucede en el escenario y pocas veces se ponen a mirar el móvil. Pero cuando sucede, por cualquier razón, es algo que nos divierte mucho. A mí me hace mucha gracia cuando de repente en el espectáculo a alguien le suena el teléfono, o lo ha sacado, y le hablamos directamente a esa persona. El resto de los espectadores lo disfrutan y nosotros también.

Y todo a través del humor.

El humor nos ayuda a contar un montón de cosas. Hablamos del amor, de la maravilla de equivocarse, de la importancia de ponerse en el lugar del otro, sobre todo, que es en lo que basamos nuestro ‘leitmotiv’ en el espectáculo. Si nos pusiéramos más en la piel del otro, mejor nos iría en la vida.

En su faceta cinematográfica ha trabajado a las órdenes de los directores aragoneses Nacho G. Velilla y Miguel Ángel Lamata ¿Qué recuerdos tiene de ambos cineastas?

Pues geniales. En el caso de Nacho G. Velilla, no hay mayor orgullo para un actor que un director te vuelva a llamar para trabajar con él –aparece en ‘Mañana es hoy’, ‘Por los pelos’ y ‘Villaviciosa de al lado’–. Eso es que algo has hecho bien. En ‘Menudas piezas’ no pude estar por fechas, pero yo creo que habrá otras ocasiones para trabajar juntos. Y con Miguel Ángel me pasa igual. Es un tipo maravilloso, divertidísimo en el set y pone las cosas supersencillas porque siempre tiene todo muy claro.

También guarda una buena relación de amistad con el actor aragonés José Luis Gil...

Qué le voy a decir de José Luis. Deseo que se encuentre bien, él y su familia. Estoy muy apenado por su enfermedad. Para mí es un referente, una persona increíble y un actor maravilloso. Cuando llegué a ‘La que se avecina’, él venía de toda la aventura de la serie ‘Aquí no hay quien viva’ y habían pasado todo ese subidón de que les vieran 11 millones de personas cada noche. Esa locura maravillosa.

¿Fue clave para interpretar su papel en la serie?

José Luis me dio millones de consejos, de momentos maravillosos y las mejores secuencias que yo he hecho en esa serie han sido porque estaba él. No coincidíamos mucho en el rodaje porque el perfil de nuestros personajes era muy parecido, pero cuando ocurría era maravilloso.