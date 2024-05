José Antonio Checa: “La música y la poesía me han salvado la vida en situaciones difíciles”

José Antonio Checa (Molina de Aragón, 68 años) es experto en Comunicación, un gran conversador, apasionado de la música y la poesía, que cultiva la melodía y la palabra al ritmo de su labor profesional. Lo volvió a demostrar el pasado lunes en el recital ‘Desde la luz al paisaje’ que dio en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde ofreció un adelanto del poemario que tiene intención de publicar en el mes de julio. La temática de esta obra comprende «vivencias llenas de experiencia, buscando siempre la luz de todo lo que encuentro en el camino. No soy nada pesimista en la vida y me gusta mucho la rebeldía afirma–. En mi vida tengo un lema: sigo siendo niño y no me gusta estar en la cárcel de los mayores».

Checa admite todo lo que le viene en la vida, “sea dolor, pasión... Soy un receptor de todo lo que vivo y encuentro el lado positivo. Me considero una persona muy espiritual y muy rebelde ante las injusticias. No soy nada conformista”, añade.

La poesía de Checa habla de la soledad, de la infancia. “A través de ella me voy conociendo y no me ha afectado para nada ser huérfano -revela-, sino que me ha dado más vitalidad para ver el horizonte de los retos”.

“Hasta ahora he publicado cosas muy breves de poesía. Hay quien me acusa de no tener disciplina, y me dicen que podría ser más metódico y más ordenado para publicar más. Mi caudal de vivencias no está desbordado pero sí experimentado y estoy preparando una recopilación de todo lo que he hecho en mi vida, pero no es una despedida porque me siento muy joven”, asegura.

“Para mí es muy fácil comunicarme -prosigue-, crear escenarios e imponer a los protagonistas el papel que ellos quieren desempeñar. También soy muy atrevido en mi poesía. Ha habido momentos en que la música y la poesía me han salvado en situaciones muy difíciles, y cada emoción mía, cada lágrima mía, ha sido una coraza también”.

Entre sus autores de referencia están “los clásicos, indudablemente. Por las noches me gusta mucho releer a San Juan de la Cruz. De hecho, camino muchas veces en lugares donde hay iglesias románicas, y ahí escucho el eco de mi corazón. Como tuve la gran suerte de estudiar arte dramático, sin engolar la voz transmito sonoridad, y cada latido mío es un pentagrama de notas”, relata.