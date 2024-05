Andrea Ariño Bizarro: "La máquina del fango es la metáfora del año"

Semana de sí pero no. O de no pero sí. Perspectiva. Falta de perspectiva, mejor dicho. El vaso político ya hace tiempo que dejó de estar medio lleno o medio vacío. El peligro de no mirar al medio... La psicolingüista Andrea Ariño nos habla del cómo de la carta de Pedro Sánchez. El porqué, incluso el qué, lo dejamos para otro rato, para otra ventana, para otra página.

Iba a disparar preguntas a bocajarro desde el principio sobre la carta y el discurso de Pedro Sánchez, pero nada más ver su segundo apellido...

Bizarro.

Mismamente.

Puede significar raro, extraño.

Exacto. Del francés o del inglés: ‘bizarre’.

Aunque también significa valiente, generoso, lúcido, espléndido. Viene del italiano: ‘bizzarro’.

Las palabras... "En el principio ya existía el Verbo...", como escribió el discípulo Juan.

Sin la palabra, no podemos defender la esencia humana. Pensamos a través de ellas. Nada seríamos sin las palabras.

Su tesis ‘Estudio psicolingüístico de la causalidad en español’ acaba de recibir varios premios, algunos de ellos internacionales.

Primero fue el premio extraordinario de doctorado. Luego, el de la Universidad de Salamanca. Y después, el de la Universidad de Ca’Foscari de Venecia. La tesis la presenté en Unizar. Venía de un proyecto internacional de Estados Unidos en el estudiábamos, junto a mi compañera Iraide Ibarretxe-Antuñano, quien se encargó del euskera, la causalidad en estas dos lenguas.

Causalidad, no casualidad. Parece lo mismo, pero no es igual...

En español podemos elegir entre decir «tirar» o «se me ha caído». En inglés, por ejemplo, tienen que poner obligatoriamente el sujeto. En español no hay que ponerlo siempre. En euskera, por su parte, no es obligatorio el sujeto, pero tienen que poner tanto en el verbo como en el sujeto una marca de caso, que se llama ergativo, en todos los sujetos que hagan algo, que no reciban algo. En castellano se dice «estornudar»; en euskera, «hacer estornudo».

Luego está esa herramienta preciosa del idioma español: el ‘se’. El ‘sé’ con tilde de saber o de ser tiene su aquel; pero el ‘se’ impersonal o de voz media es lo más...

Así es. El ‘se’ te libera de todo en español. En euskera, por contra, no te libra de la culpa porque el sujeto tiene la marca (la letra ‘k’), que te recuerda que lo has hecho de manera activa. En español no es igual decir «yo rompí la foto» que «la foto se rompió» o «se me ha roto la foto». En el primer caso, soy el culpable; en el segundo, no tengo ni idea; y en el tercero, lo hice sin querer.

¿Cuántos ‘ses’ utilizó Pedro Sánchez en la carta?

Paradójicamente, muy pocos.

Me refería a ‘ses’ impersonales o de voz media, no a saber o ser...

‘Ses’ impersonales o de voz media, me refiero yo también. Desde el principio tenía un sujeto muy claro: la ultraderecha y la derecha. Sí utilizó una construcción impersonal dos veces en el discurso oral días después. «Hay que detenerse a reflexionar», dijo dos veces, porque le interesaba mostrar que no se ha detenido porque ha querido, sino porque le han obligado.

¿Qué destacaría desde la parcela psicolingüística de la epístola?

El uso de los verbos agentivos, verbos que tienen intencionalidad, claramente adjudicados a la ultraderecha y a la derecha. Hay ejemplos clarísimos: «destruir mi dignidad», «quebrarme», «condenarme», «atropellar», «intentar hacerme desfallecer»... Durante toda la carta, maneja desde el principio el concepto de responsabilidad. Desde luego, se aprecia el trabajo de su Gabinete de Comunicación.

Bebieron de la fuente de Umberto Eco...

La expresión ‘La máquina del fango’ es la metáfora del año. Apenas hace una semana que la usó, y ya hay artículos como el de mi compañera Lorena Pérez Hernández en la revista ‘The Conversation’. Lorena dice que es una metáfora primaria, instantánea en nuestro cerebro. La metáfora deja claro que él viene a limpiar el fango que esparcen otros. Si se da usted cuenta, utiliza muchos términos relacionados con la limpieza.

Igual acaba haciendo el anuncio del detergente Colón...

¡Ja, ja, ja! Hay que considerar también que la denuncia partió de Manos Limpias... Por cierto, Feijóo ha evitado citar la metáfora de la máquina del fango. Ojo a ese dato, que habla bien a las claras del trabajo de los asesores lingüísticos de Sánchez.

No querría clausurar la entrevista sin hablar de la libertad de prensa.

Eso es otra cosa, algo esencial. Porque sin libertad de prensa, sencillamente, no hay libertad.