Aragoneses en la supuesta orgía de Viña Rock: “Parecía más una reunión de autoayuda”

Desde hace unos días el festival Viña Rock conseguía lo que muchas de estas citas siempre han soñado: copar las principales cabeceras informativas. ¿El motivo? El anuncio de una supuesta orgía multitudinaria a la que estaban convocadas más de 8.000 personas. Sin embargo, este mismo jueves, día en el que estaba agendada la cita, la organización reconocía que todo había respondido a una simple estrategia de reivindicación.

Entre los propios asistentes al reconocido festival de rock de Villarobledo, en Albacete, que concita cada año a miles de personas llegadas de toda España, hay varios aragoneses que, reconocen, ha habido “mucha desinformación”. “Hemos pasado por ahí por mera curiosidad, y la verdad es que parecía más una reunión de autoayuda, con gente presentándose y contando sus experiencias, pero nada más”, reconocía Berit, zaragozana que está pasando allí el fin de semana.

Ante el revuelo, hasta allí han asistido numerosos medios. “Casi había más periodistas y cámaras que asistentes al evento”, añade la fotógrafa zaragozana.

“Nosotros no hemos ido, pero ha habido mucha desinformación en torno al tema porque hasta el último momento no hemos sabido si era verdad o no, nada más que lo que iba saliendo en las redes sociales”, admite Cristian Lázaro, que ha asistido al festival junto a un grupo de amigos de Griébal.

Los organizadores de una orgía en el marco del Festival Viña Rock han criticado la difusión que los medios de comunicación han dado a la actividad y han reprochado que España es un país "profundamente sexófobo" y que sus talleres y acciones programadas son para informar y "follar en un contexto que no sea violento".Barek es el nombre de la persona que ha comparecido ante numerosos medios de comunicación en la zona de acampada del Viña Rock para hablar de la iniciativa que han denominado 'Viñaorgía', sobre la cual ha dicho que el tema "se ha sacado de contexto totalmente" y se ha tratado "desde el miedo".

Como han explicado desde la organización en una improvisada rueda de prensa, confirmaban que había sido una fórmula para reivindicar, entre otras cosas, las deficiencias existentes en materia de educación sexual. Algo que, en sus propias palabras, "se ha sacado totalmente de contexto".

“Se podría estar hablando de muchísimas cosas, pero los medios quieren morbo. Y el morbo es que hayamos puesto el cartel 'orgía', por eso habéis venido”, afirmaba el portavoz, Barek. Entre sus reivindicaciones se encontraba un tema central como es abrir el debate del sexo en cualquier espacio: “Con talleres, charlas, prevención”. Fórmula que efectivamente han llevado hasta el festival, además de una actividad de iniciación a primeros contactos en una orgía.