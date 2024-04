Amaral graba su nuevo disco con el arreglista de Amy Winehouse, Shakira y Adele

Amaral está trabajando con mimo en el que será su noveno disco de estudio. Un camino largo y laborioso en el que la banda aragonesa no está escatimando en medios para que el resultado final sea lo más perfecto y satisfactorio posible.

Su última apuesta se ha producido en los estudios Budapest Scoring de la capital húngara, el lugar en el que se han registrado las bandas sonoras de películas como 'Parásitos' (ganadora del Óscar en 2020) o 'City of lies (un 'thriller' con Johnny Depp y Forest Whitaker).

Allí se han trasladado durante unos días Eva Amaral y Juan Aguirre y parte de su equipo para grabar los arreglos de cuerda de su nuevo álbum. Una misión para la que han contado con el concurso de un prestigioso músico británico. Christopher Elliott ha ejercido de arreglista para nombres tan grandes como Amy Winehouse (en su icónico 'Back to the black'), Shakira (en 'Gypsy' y en 'She wolf'), Adele (en el multipremiado '21' y en '19'), Mark Ronson, Liam Gallagher, One Direction, Sugababes, Rufus Wainwright o en filmes como 'Tarzán', 'Moulin Rouge' o 'Los vengadores'.

Otro 'fichaje' de lujo de Amaral ha sido Geoff Alexander. Este compositor y músico inglés ha trabajado con Brian May, Liam Gallagher, Metallica, Tom Odell, Cleo Sol, José Carreras, Jon Anderson y en un sinfín de películas. Finalmente, el director de orquesta Peter Illényi también ha puesto su granito de arena.

"Días intensos grabando una orquesta de cuerda en los estudios Budapest Scoring de Budapest, rodeados de personas maravillosas con un talento sobrenatural. Estamos deseando que lo escuchéis", explica Amaral en sus redes sociales.

Pocas pistas han dado Eva Amaral y Juan Aguirre de esta nueva obra que llevan cocinando a fuego lento desde el año pasado. Pese a que su lanzamiento se anuncia próximo, todavía no se conocen ni fechas, ni título ni aspectos puramente musicales.