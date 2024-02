María Esteve: "La obra de Gades debe ocupar el lugar que le corresponde"

En 2004 se creó la Fundación Antonio Gades para preservar el legado de su padre. ¿Ha resultado compleja esta labor a lo largo de estos veinte años?

Sin duda. Al poco tiempo de crearse nos encargamos de ella Eugenia Eiriz –viuda de Gades– y yo. No ha sido fácil a nivel institucional, ni personal, pero tenemos algo tan potente y tan fuerte en nuestras manos como es salvaguardar el patrimonio dancístico español a través de la figura de Gades, y las dos tenemos una capacidad creativa y de trabajo muy grande.

¿Qué otras actividades desarrollan en la fundación?

Gestionamos la Escuela Municipal de Danza de Getafe, que tiene más de 300 alumnos, trabajamos con la Fundación Esfera (dedicada a la atención a personas con discapacidad intelectual), organizamos concursos de arte gráfico... Gades apostaba por aunar disciplinas y dotar a las nuevas generaciones de herramientas y recursos para estudiar a los maestros y desarrollar su propia personalidad.

La cultura es mucho más que entretenimiento...

En nuestro país hay una diferenciación muy grande en el trato del entretenimiento y en el de la cultura. La inmediatez rige el mundo ahora mismo y los espectáculos se generan con una vida perecedera antes de que comiencen a crearse. Ya se hacen sabiendo que van a morir al año siguiente. ¿Generaremos un clásico en los días en que vivimos hoy? Probablemente, a este ritmo, no. Luchar contra eso es difícil, pero queremos seguir adelante, que las obras de Gades ocupen el lugar que les corresponde. Somos un pueblo que se ha expresado mucho a través de la música y el baile. Cuidemos lo que tenemos y lo que nos hace únicos, irrepetibles y aquello que define el pueblo que somos.

Esta nueva cita en Zaragoza es especial, con la recuperación de la jota que Antonio Gades coreografió en los años 70….

Cuando nos hicieron académicas de honor de la Academia de la Jota de Aragón a Stella Arauzo, Eugeni Eiriz y a mí, tal vez pensaban que era algo testimonial, pero no se podía quedar ahí la cosa. Nos reunimos con Carmelo Artiaga y surgió la idea de recuperar una jota que no se bailaba desde hacía más de cuatro décadas.

Aragón también está vinculado al trabajo de su padre, en concreto con Carlos y Antonio Saura...

Prácticamente, me he criado con Carlos Saura. Lo recuerdo en muchas de sus visitas a casa, durante el proceso de las películas que hizo con Gades –‘Bodas de sangre’ (1981), ‘Carmen’ (1983) y ‘El amor brujo’ (1986)–. Aragón es muy importante, no solamente por Carlos Saura, sino también por las escenografías de Antonio Saura y por el dramaturgo aragonés Alfredo Mañas, gran amigo de mi padre.