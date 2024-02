Redmi Note 13 Pro Plus: todo lo necesario en un móvil por menos de 400 euros

Se nota que éste es el lugar en la que Xiaomi se siente cómodo, fabricando teléfonos con características de gama alta a un precio de derribo. El Redmi Note 13 Pro Plus es el teléfono perfecto para prácticamente cualquier usuario, cumpliendo en cada uno de los apartados con nota y conteniendo el precio por debajo de los 400 euros.

En lo primero que sorprende este Redmi es en su diseño. Por delante, encontramos un panel con laterales ligeramente curvos que le dan un toque distinguido y unos bordes extraordinariamente reducidos que permiten disfrutar de las imágenes en todo su esplendor. Por detrás, Xiaomi ha optado por un diseño diferencial, jugando con los tonos de color y optando por el cristal pulido, que permite mantener el chasis alejado de las huellas. Destacan las tres cámaras de gran tamaño, que completan un conjunto fino y elegante, que poco tiene que envidiar a móviles de más de 1000 euros.

La pantalla es una auténtica delicia. Se trata de un panel amoled de 6,67 pulgadas, 1220 x 2712 pixeles de resolución, 120 Hz de tasa de refresco y 1800 nits de brillo máximo. Esto se traduce en negros perfectos, colores vibrantes pero naturales, fluidez extrema y capacidad lumínica para operar a plena luz del día sin problemas.

En cuanto a potencia, el Redmi Note 13 Pro Plus no anda mal dotado. Xiaomi ha optado por un Dimensity 7200 Ultra de 4 nanómetros, equiparable a los mejores procesadores que se podían encontrar en el mercado hace tan solo dos años y muy similar en puntuación a la de los Pixel de última generación de Google. Con esta potencia bruta, los usuarios más exigentes podrán jugar a sus juegos favoritos sin problemas y ejecutar cualquier aplicación sin cortes ni tirones. Además, se trata de un procesador muy eficiente, lo que unido a su batería de 5.000 Mah, convierte a este Redmi en un terminal capaz de aguantar sin problema las jornadas más exigentes y completar casi dos días completos con un uso ligero. Por otro lado, el Redmi 13 Pro Plus incluye un cargador de 120 W que puede llenar el depósito de 0 a 100 en algo más de 20 minutos. Algo que por defecto no viene activado, para que el usuario no abuse de esta carga rápida y su depósito tenga una vida útil más larga.

En cuanto al ‘software’, incorpora una capa de personalización bastante agresiva, que gustará mucho a los que ya hayan tenido un Xiaomi anteriormente, pero que requerirá cierto aprendizaje a los que provengan de otras marcas. MIUI es conocido por su diseño elegante y por proporcionar una amplia gama de opciones de personalización que permiten a los usuarios adaptar su dispositivo a sus preferencias personales.

El Redmi Note 13 Pro Plus es una teléfono bonito, con un diseño premium por un precio de derribo

La capa de personalización también incluye una serie de gestos y atajos que facilitan la navegación y el acceso a las aplicaciones y funciones más utilizadas.

MIUI 14 introduce mejoras significativas en la privacidad y seguridad, ofreciendo a los usuarios un mayor control sobre sus datos. Además, incluye nuevas funciones de IA que mejoran el rendimiento del dispositivo y la experiencia del usuario, como la optimización del uso de aplicaciones basada en el aprendizaje del comportamiento del usuario. Sin embargo, no cuenta con funciones específicas de inteligencia artificial como las que integran los nuevos teléfonos de Samsung S24 o los Pixel 8 de Google.

Otro aspecto destacado de MIUI es su enfoque en la personalización visual, ofreciendo una amplia variedad de temas, fondos de pantalla y opciones de personalización para los iconos y la pantalla de bloqueo. Esto permite a los usuarios darle un toque personal y único a su dispositivo. La función de pantalla siempre encendida (Always-On Display) es personalizable, permitiendo mostrar información útil como la hora, notificaciones y más, incluso cuando la pantalla está apagada.

Aunque MIUI 14 ofrece una experiencia rica y personalizable, es importante mencionar que algunos usuarios pueden encontrarla un poco abrumadora al principio, especialmente aquellos que provienen de sistemas operativos más minimalistas. No obstante, una vez acostumbrados, la mayoría aprecia la riqueza de funciones y la flexibilidad que MIUI proporciona.

En resumen, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, con MIUI 14, se presenta como una opción potente y personalizable que satisface tanto a usuarios que buscan una experiencia rica en características como a aquellos enfocados en la privacidad y seguridad, todo ello manteniendo un rendimiento fluido y eficiente.

Una gran cámara de 200 Mpx

El apartado fotográfico es tal vez el más flojo de todos, y eso a pesar de que su sensor de 200 Mpx es capaz de realizar unas fotografías excelentes a plena luz del día, con una resolución espectacular que permite hacer recortes con un detallismo genial. Sin embargo, los usuarios más exigentes que hayan probado teléfonos de gama alta podrán apreciar que es en este apartado en el que los terminales de más de 1000 euros siguen diferenciándose de una gama media-alta que empuja cada día con más fuerza.

La cámara frontal de 16MP, por su parte, garantiza selfies de alta calidad, con buena definición y colores naturales, incluso en condiciones de baja luz. Esta cámara también soporta video en 1080p, lo que permite grabaciones y videollamadas claras y fluidas.

La tecnología de estabilización óptica de imagen (OIS) integrada en la cámara principal asegura fotografías y videos sin desenfoques, compensando los movimientos involuntarios durante la captura. Además, el sistema de autofocus por detección de fase, junto con el flash LED dual de dos tonos, contribuye a mejorar la rapidez y precisión del enfoque en diversas condiciones de iluminación, asegurando que las imágenes salgan bien expuestas y con colores fieles a la realidad.

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus destaca por su excelente relación calidad-precio, ofreciendo características de gama alta por menos de 400 euros. En el apartado fotográfico, este modelo sobresale con su conjunto de cámaras triple, liderado por un sensor principal de 200MP, acompañado por otros dos sensores de 8MP y 2MP, que permite capturar imágenes con una nitidez y un detalle impresionantes. Este conjunto de cámaras, equipado con estabilización óptica de imagen (OIS) y capacidad para grabar video en 4K, se presenta como un fuerte contendiente en su segmento de precio, permitiendo a los usuarios capturar momentos con gran fidelidad y detalle.