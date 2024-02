Karol Conti: "Es importante poder evadirnos con la lectura"

Acaba de empezar una nueva edición de su reto literario. ¿Que tal acogida ha tenido?

Muy buena. Estamos más de 30 participantes. Es el año que más personas se apuntaron. Consiste en leer doce libros con temáticas diferentes. Este año soy yo quien elige el libro. Siempre son novedades, así que el cliente no lo puede tener porque se compra antes de que salga a la venta. Luego tenemos un grupo en Goodreads para comentar las lecturas y, si algún autor se anima, hacemos algún club de lectura ‘online’.

¿Crees que es importante la difusión cultural?

Sí. Desde siempre pensé que la librería debería ser, además de librería, un espacio cultural para animar a la gente a leer, pero también un punto de encuentro. Hemos organizados muchas actividades, desde ganchillo y exposiciones de todo tipo hasta encuentros literarios variados.

El Gato de Cheshire acaba de cumplir 10 años, ¿cómo ha sido esta década?

Ha estado llena de cambios. Empezar fue muy duro. Recuerdo que contábamos con muy poquitos libros. Al abrir, teníamos en la librería una cafetería que hubo que quitar cuando cambió la normativa municipal. La pandemia también se notó, a la vuelta la gente quiso demostrar que seguían apoyando al comercio local y que se acordaban de que existían las librerías. También por el camino perdí a mi socia. Al final, han sido un montón de cambios, pero estoy contenta.

¿Qué eventos tiene preparados para celebrar los 10 años?

Había pensado organizar una exposición centrada en El Gato de Cheshire y que cada artista hiciera su versión, pero la dejé aparcada por el robo que tuvimos. Todos se habían volcado mucho con donaciones para la rifa y consideré que no era el momento de pedirles más. Cuando vuelva a abrir, aunque no sea el aniversario al 100%, quiero retomar la idea.

2023 acabó de una manera abrupta con un robo, pero lanzasteis varias iniciativas. ¿Cómo fue la respuesta de los zaragozanos?

Muy buena. Primero pude comprobar que mi trabajo gustaba y que estaban muy contentos con tenerme en el barrio, pero también muchas personas que compran ‘online’ se volcaron para ver cómo podían ayudar y cómo podían participar en las diferentes iniciativas. Los autores, ya no solo zaragozanos sino también de otras ciudades, y las editoriales donaron libros para la rifa que organicé. Todos se portaron de diez.

¿Debe estar presente en nuestra vida la magia de los libros?

Es muy importante poder evadirnos con la lectura de un libro. Se puede disfrutar de un mundo de fantasía, de un mundo que realmente no existe, pero también de historias reales que de otra forma no podríamos descubrir. Me parece también súper importante la posibilidad que nos dan los libros de conocer otros lugares. Al final todas estas enseñanzas nos hacen también ser mejores personas y empatizar un poco con todo.

Como lectora, ¿qué debe tener un libro para que le enganche?

Ahora, cada vez leo libros más variados. Siempre digo que lo que más engancha es el thriller. A la gente le gusta muchísimo el misterio, algo que te atrape mucho, una atmósfera que te cree un poco de angustia o de miedo y, por eso, el thriller funciona muy bien. Pero a mí para que me enganche un libro debe tener personajes que me los crea, que al final sean grises, como somos las personas, ni muy buenos ni muy malos.

¿Qué bebida combina mejor con un buen libro?

Yo soy más de café, pero realmente cualquier bebida. Porque al final lo bonito es disfrutar de tu momento. Debe ser algo que te haga estar a gusto y feliz con tu libro y pasar tu ratito.

Todo el que pase por la puerta de El Gato de Cheshire podrá ver que está bajada la persiana, ¿han cerrado?

Se ha cerrado solo unas semanas porque he sido mamá. A la gente se le hará a largo, pero a mí se me va a hacer corto seguro y cuando me toque volver, no tendré tantas ganas, aunque me gusta mucho mi trabajo.

¿Qué tal están siendo los primeros días como mamá?

Muy intensos en todos los sentidos. Las emociones están a flor de piel todavía. Disfrutamos de todo cada momento porque la pequeña es maravillosa.

¿Qué planes de futuro tiene?

Tengo ganas de volver a hacer eventos. Ya tenemos uno cerrado para abril que va a estar muy chulo. Además, quiero retomar los clubes de lectura que tuvimos que parar con la llegada de la peque. Tenemos uno para niños y otro para adultos, y todos disfrutan mucho en ellos.