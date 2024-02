Esta es la letra de 'Zorra', la canción que representará a España en Eurovisión

Durante la gala final, todo el Palau d'Esport l'Illa de Benidorm la coreó sin descanso. Hubo algún momento en el que, incluso, Mery Bas hizo ademán de dejar el micrófono al público para que cantara con ella. Nebulossa, la que será representante española en el próximo festival de Eurovisión, se ha metido a los aficionados al certamen en el bolsillo con una canción con un poco de italo-disco y con una letra en la que se repite la palabra 'Zorra', un buen número de veces.

Nebulossa ha sido, sin duda, la revelación de la edición del concurso de TVE gracias a una propuesta que rompe tabúes y estereotipos. La cantante, de 55 años, aparece en una escenografía con rojos y dorados, encima de un sofá circular acompañada por dos bailarines, que acaban quitándose buena parte de la ropa al final. Preguntados por la elección de esta puesta en escena, los integrantes de la banda alicantina han explicado que buscan que su mensaje "no solo es para las mujeres", sino para todas aquellas personas que se han sentido así.

Pero, ¿cuál es este mensaje de empoderamiento? Un análisis a la letra de 'Zorra' lo deja claro: revertir lo que antes era un insulto en una reivindicación. "Nosotros no pretendíamos hacer un himno de nada, simplemente era una cosa personal. La sorpresa ha sido que la gente se ha apropiado de la canción. Vamos a llevar el mensaje tal cual lo habéis visto aquí, no hay nada que cambiar en ese sentido", ha apuntado este domingo Mark Dasousa, la otra parte del matrimonio alicantino que llevará su propuesta a Malmö (Suecia) el próximo 11 de mayo.

Ante las primeras críticas en las redes sociales -no entre sus rivales del Benidorm Fest que todos cantaron el tema al acabar la gala-, los miembros de Nebulossa aseguran: "El público es libre de opinar lo que quieran, obviamente. Y nosotros tenemos claro que vamos a llevar el mensaje hasta el final de las consecuencias". "Es fácil, no tenemos veinte años. Nos suda todo", afirma Mery sobre la letra -nada de 'spanglish' en esta edición- que se reproduce a continuación:

Ya sé que soy solo una zorra/Que mi pasado te devora/Ya sé que soy la oveja negra/La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)/ Entiendo que te desespere (lo sé)/ Pero esta es mi naturaleza/Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento/Solo era cuestión de tiempo/Voy a salir a la calle a gritar lo que siento/A los cuatro vientos

Si salgo sola, soy la zorra/Si me divierto, la más zorra/Si alargo y se me hace de día/Soy más zorra todavía/Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)/Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)/Y aunque me esté comiendo el mundo/No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento/Solo era cuestión de tiempo/Voy a salir a la calle a gritar lo que siento/A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)/Reconstruida por dentro (zorra, zorra)/Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando/Y ahora es una zorra de postal

(Zorra, zorra, zorra)/A la que ya no le va mal/(Zorra, zorra, zorra)/A la que todo le da igual/Lapídame si ya total/Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real/(Zorra, zorra, zorra)/Y si me pongo visceral/(Zorra, zorra, zorra)/De zorra pasaré a chacal/Te habrás metido en un zarzal/

Soy una zorra de postal.