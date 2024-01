El festival francés de Angulema, referente del cómic mundial, premia a cuatro españoles

El Festival francés de Angulema, el mayor evento mundial en el universo del cómic, anunció el grueso de sus premios, entre los que destacó el que recayó en el dibujante cántabro Álvaro Martínez Bueno, en la autora gallega Beatriz Lema, en el también gallego Carlos Portela y en el madrileño Keko.

El galardón principal lo venció el estadounidense Daniel Clowes por la novela gráfica 'Mónica', un agudo relato de historias aparentemente sin relación que acaban por confluir.

El guionista Portela, nacido en 1967 en Vigo, fue premiado junto al dibujante Keko (1961) por su obra 'Contrition', que venció 'la Faba Polar SNCF Voyagers', un galardón dado por un comité de expertos.

Esta obra tiene como punto de partida la sórdida historia de un "ghetto" (Contrition Village) situado en Florida (Estados Unidos) y habitado por pederastas, violadores y acosadores.

La coruñesa Bea Lema (1985) recabó 'la Faba del Público France Télévisions '(otorgado por periodistas de este ente público y por los telespectadores) por 'Des maux à dire' un cómic que habla de la difícil relación entre una hija y una madre con problemas psicológicos.

Martínez Bueno, nacido en 1982 en Torrelavega (Cantabria), se adjudicó, junto al guionista estadounidense James Tynion IV, "la Faba a la mejor serie de libros".

'The nice house on the lake T.2' se trata de una saga de intriga que traza un inesperado escenario apocalíptico en medio de un ambiente supuestamente idílico.

El prestigioso premio del festival en reconocimiento a una carrera fue para la novelista gráfica británica Posy Simmonds, de 78 años e icónica colaboradora en The Guardian.