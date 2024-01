‘La zona de interés’: un paraíso familiar a las puertas del horror

Desde que la filósofa judía (Alemania, 1906-1975) Hannah Arendt habló de la ‘banalidad del mal’, el término se ha popularizado tanto que corre el riesgo de perder la hondura que esta pensadora quiso darle. Esa banalidad del mal está presente en la película de Jonathan Glazer que ganó el gran premio del jurado del Festival de Cannes y en la que, a partir de la novela de Martin Amis, convenientemente revisitada por el cineasta, se narra la historia de la familia del comandante del campo de concentración de Auschwitz que vive, precisamente, en una bonita casa pegada a dicho centro de exterminio.

‘La zona de interés’ *** Director y guionista: Jonathan Glazer. Basado en la novela de Martin Amis. Fotografía: Lukasz Zal. Intérpretes: Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck. Reino Unido. 2023. 106 minutos.

Autor de cortos y vídeos musicales y de algún largo de cierto renombre, como ‘Birth’, Glazer abre su nueva película, ‘La zona de interés’, con un largo fundido en negro, tras el que nos encontramos ante una bonita estampa familiar en un río. No es el único fundido, porque el realizador parece sentir querencia por los mismos -en negro y en rojo, con sus consiguientes toques sonoros tan tenebrosos-, y tras ellos nos devuelve al mundo feliz de sus protagonistas arios. Imagino que el deseo de Glazer es provocarnos más malestar, una incomodidad que sentimos desde que comprobamos que esa especie de mundo feliz no sólo está lejos del terror, porque escuchamos el ruido de los hornos funcionando, vemos la ceniza, al niño que juega con dientes, a la madre que se prueba un abrigo de armiño y a las criadas que se reparten la ropa que les llega del campo… En esos detalles, en conversaciones -de la esposa, perfecta representante de lo banal; en el esposo con los ‘empresarios’ de los hornos-, en ruidos y ciertos sonidos, en algunas imágenes, es donde radica lo mejor y más interesante de esta película. Para mi, ‘La zona de interés’ es una buena e interesante obra, pero no es extraordinaria: le sobran símbolos y elementos que aportan poco, no logra encajar con solvencia el cuento infantil ‘Hansel y Gretel’, y su final, lo confieso, no me dice nada.