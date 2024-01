‘Pies alados’: la pasión inexplicable de correr, tan incierta como el amor, se expone en Tarazona

El año 2023 fue muy importante para el atletismo aragonés: la Federación Aragonesa cumplía un siglo y, desde diversas esferas, se ha hecho balance de su historia, de sus hitos, de sus atletas, entre ellos la gran Carmen Valero (1955-2024), doble campeona del mundo de cross, que fallecía a principios de 2024, que será un año importante por las Olimpiadas de París y por algunas otras cosas.

El artista, corredor y dinamizador cultural Sergio Muro (Zaragoza, 1974) se ha volcado en el apoyo a su deporte: como más le gusta hacer, desde las pistas o en las pruebas de cross (se proclamó la pasada semana campeón de veterano), y a través de sus dibujos, pinturas y publicaciones. Él es el responsable de la muestra que se exhibe al aire libre en Zaragoza, en el Puente de los Cantautores del Parque José Antonio Labordeta, viajará en breve a Huesca, y hace unos días inauguraba en Tarazona una exposición sobre el vínculo del atletismo con el arte, la filosofía y la literatura bajo el título ‘Pies alados’, en el espacio denominado Tarazona Foto. “Para mí correr es un concepto de vida, y llevo desde siempre indagando, sobre todo a través de escritores y pensadores, acerca de esa necesidad, ese impulso, esa pasión”, dice Sergio Muro.

Cine, literatura y arte

En esas investigaciones ha comprobado que hay extensa filmografía, quizá no tan determinante e impresionante como sucede con el boxeo: ahí están títulos que figuran en el imaginario colectivo: ‘Carros de Fuego’, ‘Sin límites’, ‘Forrest Gump’, ‘La soledad del corredor de fondo’, ‘Marathon man’, ‘Running’ o ‘Kramer contra Kramer’. “Podría decir que todas son buenas y en algún caso magníficas. ‘Carros de fuego’ refleja muy bien las disquisiciones del corredor ante la competición y como las decepciones llevan a sacar lo mejor de uno mismo. Curiosamente sucede en buena parte en las Olimpiadas de París de 1924, el año en que participó nuestro corredor de maratón Dionisio Carreras, natural de Codo; quedó en novena posición. Pero sobre todo, elegiría ‘Sin límites’ que es una película biopic del atleta Steve Prefontaine que murió muy joven y tenía una personalidad muy fuerte, con frases que dejan huella: ‘Dar algo menos que lo mejor que tienes es sacrificar un don’”, dice.

Una de las piezas que evocan el universo de las tarahumara. Archivo Muro.

En ese rastreo, en esa búsqueda de conexiones culturales, también se ha fijado en la literatura. Y le han resultado sugerentes títulos como ‘De qué hablo cuando hablo de correr’ de Haruki Murakami, ‘Correr es una filosofía’ de Gaia de Pascale, ‘Correr’ de Jean Echenoz, y ‘Nacidos para correr’ de Christopher McDougall, el citado ‘La soledad del corredor de fondo’ de Alan Sillitoe o, si pensamos en España, ‘La media distancia’ de Alejandro Gándara.

“Las cosas más importantes de la vida no se pueden explicar. Es como el amor. Las hacemos porque sí, porque salen de nuestro interior con una fuerza irrefrenable. Es una necesidad”

“‘Correr’ de Echenoz y ‘Nacidos para correr’ de McDougall me han marcado mucho. El primero, escrito de manera muy sencilla pero magistral, sobre la vida del corredor checo que denominaban ‘la locomotora humana’: Emil Zatopek. Consiguió que su nombre pasara a la historia del atletismo, en los Juegos Olímpicos de Helsinki donde venció, en el plazo de una semana, en 5000, 10000 y el maratón con el aquel estilo portentoso y agónico que tenía. El único atleta hasta ahora que lo ha conseguido. Y el segundo es el que más me ha marcado sobre todo para hacer esta exposición. Dedicado a los Tarahumara, comunidad indígena ancestral que vive en las montañas mexicanas y que su ‘modus vivendi’ es correr. Corren todos los días grandes distancias. Para ellos correr y vivir es lo mismo. De hecho, el título de la exposición procede que una palabra de su dialecto con la que se definen: ‘Raramuri’, que significa ‘los de los pies alados o ligeros’”.

La aproximación se ha prolongado hacia las artes plásticas. “Ha habido muchos artistas de gran renombre que en su momento trataron en sus obras el tema de los atletas como las esculturas de Umberto Boccioni, los collages vanguardistas de Nicolas de Lekuona o las fotografías y pinturas de atletas visualizados en tres posiciones simultáneas -frente, perfil y cenital- del pionero Thomas Eakins a finales de siglo XIX, por citar de entrada algunas referencias”, señala Sergio Muro. También explica que en algunos casos han sido encargos explícitos como ‘El atleta cósmico’, pintura que el Comité Olímpico Español (COE) encargó a Salvador Dalí para su exhibición durante la Olimpiada de México de 1968.

Un homenaje a la pionera aragonesa, de velocidad y vallas, Blanca Miret. Archivo Muro.

Otros, por la atmósfera que se vivía, como Robert Delaunay que pinta la serie ‘Los Corredores’, en el París de 1924. “Eran tiempos donde se hacían estudios del cuerpo en movimiento como Hans Erni o sobre la belleza del cuerpo humano desnudo en movimiento como Picasso. Tenemos, muy cerca, los atletas olímpicos de Pablo Gargallo, encargo para el Estadio Olímpico de Montjuic, que pretendía ser sede en los Juegos Olímpicos en 1936; por la Guerra Civil se hicieron en Berlín, con el gran éxito de Jesse Owens ante Hitler. Muy conocidas son las obras dedicadas al deporte como las de Malévich, Andy Warhol, Eduardo Arroyo, el gran experto en otro deporte como el boxeo, o Keith Haring”.

Todo ese universo a veces parece compendiarse en aforismos, citas, frases felices que, por vía de la síntesis o la iluminación metafórica, resumen el espíritu de algo eterno como el correr. “He releído últimamente a Haruki Murakami, y aunque la impresión que me dio la primera vez fue más sugerente, en esta ocasión saqué una frase que creo que define muy bien la filosofía del corredor: ‘Porque si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer’. El poeta y Premio Nobel italiano Eugenio Montale decía: ‘El atletismo es poesía. Si por la noche sueño, sueño que soy un maratoniano’, algo que resulta tan bello como emocionante para un atleta. Un filósofo como Friedrich Nietzsche dijo: ‘Desde que aprendí a andar me gusta correr’”.

Todo eso también le ha servido a este atleta y preparador de atletas (y a veces de escritores-atletas como Paula Figols, la autora de ‘Catorce’) para conocerse mejor a sí mismo y hacerse preguntas: “Creo que mi caso es singular, porque estando en activo en ambas facetas, el arte y el atletismo, no ha habido nadie. O muy pocos. Aunque sí que hay casos como por ejemplo del diseñador gráfico e ilustrador Isidro Ferrer, que fue un gran corredor de obstáculos y que es uno de los más reconocidos ilustradores y diseñadores españoles, o Manolo Martínez, el gran lanzador de peso que cuando se retiro empezó a hacer esculturas”, reflexiona.

Una visión de la desnudez y las carreras. Los tarahumara en acción. Archivo Muro.

¿Por qué se corre? y el sueño de Goteborg

En ‘Pies alados’ desarrolla estos temas en profundidad, pero “intento eliminar todas estas referencias culturales para reflejar mi estilo. Es una exposición llena de color y de pasión, donde la fuerza de las formas proviene de la experiencia, de lo que observo y vivo. Al final todas esas preguntas, toda esa investigación e introspección me lleva a una última conclusión: ¿por qué corremos en la actualidad?”.

Sergio Muro, que ha expuesto su obra torrencial en el Museo Pablo Serrano, que ha publicado libros sobre su experiencia plástica, tiene una respuesta que no se aleja del todo de la incertidumbre: “Las cosas más importantes de la vida no se pueden explicar. Es como el amor. Las hacemos porque sí, porque salen de nuestro interior con una fuerza irrefrenable. Es una necesidad”.

"El poeta y Premio Nobel italiano Eugenio Montale decía: ‘El atletismo es poesía. Si por la noche sueño, sueño que soy un maratoniano’, algo que resulta tan bello como emocionante para un atleta. Un filósofo como Friedrich Nietzsche dijo: ‘Desde que aprendí a andar me gusta correr’”

Esa necesidad también le llevará a las pistas y a los prados. No acudirá a las Olimpiadas de París, pero sí intentará ir a Goteborg: “En 2024 cumplo justo 50 años cuando comience el Campeonato del Mundo de veteranos (máster) en Goteborg. Soy consciente de que es un excelso reto, pero me he dado cuenta de que cuando he estado motivado mentalmente, he sido disciplinado y he conseguido romper mis propios límites. Estoy tan convencido que ha sido clave ponerme a entrenar con Jesús Romero y con el grupo de entrenamiento, cada día estamos mejorando, algo casi impensable a mi edad”.