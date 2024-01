Una comedia desigual

Carmen Sevilla publicó sus memorias en 2005 y solo tuvo palabras de elogio para su relación profesional con Luis Mariano. "Se lo debo todo. Era todo un señor. Los recuerdos más lindos de mi vida los he tenido con él". Pero cuando la actriz lo recuerda en la intimidad da una larga cambiada para evitar que la palabra homosexual defina a su compañero en la gran pantalla. "Llegó a pedirme matrimonio. Me lo dijo por si colaba. Solo diré que era una persona muy especial y que cada uno se lo tome como quiera".

Juan Carlos Rubio tira de la levedad de ese velo y escribe una ficción con hechuras de comedia de teatro musical para reflexionar sobre el olvido de los exiliados de la Guerra Civil, justo cuando las condiciones geoestratégicas de la Guerra Fría en los años cincuenta aconsejaron a las potencias occidentales abrir sus puertas a un dictador, que no hizo lo propio con sus compatriotas en el extranjero. Toda una declaración de principios.

El equilibrio inicial entre los lenguajes teatrales y musicales se rompe cuando la dramaturgia disgrega la fuerza del hilo narrativo para abrazar un excelente catálogo de canciones que suenan deliciosas con piano y voz, pero también piden auxilio cuando el sonido pregrabado nos castiga con unos arreglos ramplones que suenan muy metálicos a excepción de una aceptable versión del tango ‘Volver’.

La situación se salva gracias unos cantantes con buen oficio y garbo en el baile que, sin embargo, en la parte más discursiva de sus papeles no consiguen densidad, enjundia y juego escénico para que el brillo exterior de unos personajes que deslumbran en el escenario, se transforme en el pellizco emocional que conecte con sus sentimientos. El final tiene el buen gusto de aplicar humor a una tonada de la Piquer para el que dirán: «Yo quiero amar con libertad».